Što sa otpadom kad se zatvori Karepovac - O problemu odlaganja otpada, poskupljenju odvoza i poslovanju tvrtke "Zeleno i modro" raspravljalo se na Gradskom vijeću

U Kaštelima je održana 3. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je, osim aktualnog sata, najveću pozornost vijećnika odnijelo izvješće tvrtke ''Zeleno i modro''. O radu komunalne gradske tvrtke govorio je direktor Alen Lučić, a između ostalog dotaknuo se i najavljenog poskupljenja odvoza smeća. Na javno savjetovanje upućen je novi nacrt prijedloga pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada, koji traje do 3.listopada, a s njim će poskupiti minimalna javna usluga za 3.80 eura. Tako će se Kaštelanima računi za odvoz smeća povećati za 20%. Za ne kućanstva minimalna javna usluga povećava se za 87.50 eura te tome pridodati popust od 90% što je u konačnici 8.70 eura ili 34%. Osnovne komunalne djelatnosti koje pruža ZELENO I MODRO, d.o.o. obuhvaćaju održavanje javnih površina, čišćenja javnih i prometnih površina i održavanje nerazvrstanih cesta. Te djelatnosti doprinose uređenosti i funkcionalnosti urbanih i ruralnih prostora, a istovremeno osiguravaju kvalitetu javne infrastrukture. Uslužne komunalne djelatnosti koje društvo pruža temelje se na potrebama lokalne zajednice i uključuju poslove poput organizacije i naplate parkirališnog prostora, te dodatne usluge koje građani i pravne osobe mogu ugovoriti prema potrebi.

Direktor tvrtke ''Zeleno i modro'' nije htio komentirati upite o poskupljenju dok ne prođe javno savjetovanje ali su samo poskupljivanje komentirali pojedini vijećnici. Sam Lučić podnio je izviješće u kojem stoji kako je tvrtka ''Zeleno i modro'' poslovala s gubitkom u iznosu od 340 tisuća eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

''Naš primarni cilj bio je održavanje komunalnog sustava, naplata parkirališta, održavanje javnih površina te ophodnja. Financijski rezultati govore da smo ostvarili prihode od 4,57 milijuna eura, što je povećanje od 21 % u odnosu na prošlu godinu. Najveći udio u prihodima dolazi od prikupljanja otpada. Na strani rashoda su troškovi rada i usluga koji čine 80% ukupnih troškova. Troškovi su se povećali na 32% te su rezultirali gubitkom od 340 tisuća eura'', kazao je Lučić.

Vijećnici su pohvalili rad tvrtke ''Zeleno i modro'' ali i izrazili zabrinutost gdje će se odlagati smeće kad se za godinu dana zatvori Karepovac. Pitanje zatvaranja Karepovca potegnuo je vijećnik Goran Samardžić ( NL JB ) te pitao gdje će Kaštelani odlagati otpad.

''Odlagalište Karepovac ima kapacitet za još 9 do 12 mjeseci. U intenzivnoj sam komunikaciji s upraviteljima raznih odlagališta po cijeloj Hrvatskoj, a problem Karepovca neće biti problem samo Kaštelana nego i cijele županije. Cijena odvoza smeća tad će se formulirati po kilometraži odvoza do odlagališta. Hoće li to sad biti odlagalište na 100 km udaljenosti ili 500 km ostaje nam za vidjeti'', kazao je Lučić.

Vijećnica Meri Bedalov Smoje( HP) pohvalila je čistoću u Kaštelima ali se osvrnula na poslovanje tvrtke.

''Vi radite jako dobar posao po pitanju čistoće. Grad je zaista čist i stopa odvajanja otpada je na zavidnom nivou, ali poslovanje tvrtke je upitno. Zanima me odakle ćete crpiti sredstva za financiranje tvrtke, te sam mišljenja kako inflacija ne opravdava planirano povećanje odvoza smeća. Strah me da se to opet sve na sruči na naše građane'', kazala je Bedalov Smoje.

Milija Baldić Lukšić(MOST) dotaknula se zaključka izvješća u kojem stoji kako je firma poslovala s gubitkom zbog povećanja plača radnicima , rasta cijena ulaznih troškova i opće inflacije. Zaključila je kako takvo stanje zahtijeva hitne mjere, korekcije cijena te pokretanje dodatnih djelatnosti koje mogu služiti kako dodatni izvor prihoda.

Marinka Parčina ( NL JB) osvrnula se na Javno savjetovanje na koje je upućen nacrt prijedloga o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te vjeruje kako će savjetovanje donijeti pravu odluku, jer kako navodi, čistoća je primarna za bavljenje turizmom koji je zadnjih godina buknuo u Kaštelima.

''Poskupljenje cijena ne bih komentirao jer je isto na Javnom savjetovanju. Molio bih građane da upute svoje prijedloge i kritike na Javno savjetovanje jer nema smisla raspravljati o nečemu što nije u primjeni. Što se tiče kazni oko odvoza smeća, rekao bih kako su iste propisane zakonom i postoje odavno te se primjenjuju u svim gradovima Hrvatske'', zaključio je Lučić.