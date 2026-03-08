Što nas čeka do kraja?

HNS je bio u dvojbi, malo je falilo i trojbi, ali Hajduk nije uspio zadržati korak do kraja. Utakmice su se morale igrati u isto vrijeme, a pehar je jedan, kao i set medalja... Na kraju je HNS-ov predsjednik Marijan Kustić helikopterom sletio s nagradama za prvaka i bila je to najspektakularnija dodjela u povijesti HNL-a! Kako je i dolikovalo jednoj od najuzbudljivijih sezona...

Bilo je to prije svega deset mjeseci. A danas...

Dinamo je pobjegao na deset bodova Hajduku, Hajduk je iz derbija izišao s +12 u odnosu na Rijeku, što vjerojatno znači da ćemo do kraja sezone u našoj dragoj hrvatskoj ligi pratiti bitku za Konferencijsku ligu i za ostanak. Kako je krenulo Osijeku s novim trenerom, možda ni to...

Do reprezentativne pauze Dinamo igra protiv Slavena i Lokomotive, Hajduk protiv Lokomotive i Vukovara, te neće biti derbija velike četvorke. I onda, nakon što Zlatko Dalić vrati svoje trupe s američke turneje, počinje zadnji krug prvenstva, koji se igra od 4. travnja do 23. svibnja, s jednim kolom u tjednu, prenose SN.

I Rijeka i Hajduk dolaze u Maksimir, a Hajduk mora i na Rujevicu. U igri su još 33 boda, dovoljno za veliki preokret? Ili već i prije posljednjeg prvenstvenog kruga znamo tko će biti prvak, tko doprvak? I zapravo će navijače više zanimati kadrovska križaljka za ljeto...