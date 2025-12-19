Što krije škrinja potonulog broda u Dalmaciji iz 1583.? Evo zašto morate posjetiti Hrvatski pomorski muzej Split – mjesto gdje more priča

U drugom nastavku predstavljanja splitskih muzeja vodimo vas na Gripe, u Hrvatski pomorski muzej Split – prostor u kojem se povijest mora, brodova i ljudi ispisuje pred očima posjetitelja. Kroz ovaj iznimno bogat i raznolik muzej proveli su nas ravnatelj Ljubomir Radić te više kustosice Petra Radić, Branka Teklić i Vinka Klišmanić, otkrivajući nam slojeve priča koje Split i Jadran nose stoljećima.

Jeste li znali da je izumitelj torpeda bio Dalmatinac i da se upravo u splitskom muzeju čuva najstariji primjerak torpeda na svijetu? Ili da djecu – ali i odrasle – posebno oduševljava LEGO maketa Jadrolinijina broda Tijat? Već na prvim koracima postaje jasno da je ovo muzej koji uspijeva spojiti znanstvenu ozbiljnost i iskreno oduševljenje.

Među brojnim atraktivnim izlošcima ističe se grčki pitos – golema posuda za pohranu hrane iz antičkih vremena, slova koja su nekad krasila slavni brod Rex na liniji između Italije i Sjedinjenih Američkih Država, velika maketa prvog kruzera Kraljica Marija, kao i maketa hrvatskog broda koji je sudjelovao u glasovitoj bitci kod Lepanta. Posebno snažan dojam ostavlja i katapultirana pilotska sjedalica iz srušenog aviona iz Domovinskog rata – nijemi svjedok nedavne, ali teške povijesti.

Izložba o potponulom brodu iz 1583.

Imali smo priliku zaviriti i u dio fascinantne izložbe „Renesansa pod morem – brodolom velike Gagliane kod maloga Gnalića 1583.”, koja je u vrijeme našeg posjeta bila u završnoj fazi postavljanja. Škrinja, platno ili muška košulja izvađeni s potonulog broda ne ostavljaju ravnodušnim – pred vama oživljava svakodnevica ljudi iz 16. stoljeća, očuvana morem.

Hrvatski pomorski muzej iznimno je aktivan i na području muzejske pedagogije. Njegovo osoblje sustavno i predano radi s djecom svih uzrasta, ali i studentima, približavajući im pomorsku baštinu na razumljiv, zanimljiv i suvremen način.

Tko je bio Splićanin Petar Šakić? Zašto je kapetan Ivo Visin jedno od ključnih imena hrvatske pomorske povijesti? Što je svićalo i kako je izgledalo ronilačko odijelo prije stotinu godina? Odgovori na ta pitanja čekaju vas u muzejskim dvoranama.

Svake prve nedjelje u mjesecu ulaznica 70 centi!

„Tu je niz priča o pomorcima, njihovim iskustvima, potopljenim brodovima i njihovim teretima, ali i iznimno atraktivnim i rijetkim eksponatima poput torpeda. Vjerujem da će posjetitelji koji nam dođu prvi put ovdje otkriti mnogo toga, naučiti i vidjeti vrijedne artefakte hrvatske i svjetske povijesti. Dođite i posjetite nas – i mimo popularne Noći muzeja”, poručuje ravnatelj Ljubomir Radić.

Muzej je otvoren svakoga dana u tjednu od 9 do 19 sati, vikendom do 17 sati, a tijekom sezone i blagdanima. Posebno je zanimljiva akcijska cijena – svake prve nedjelje u mjesecu ulaznica stoji samo 70 centi.

S obzirom na to da se u budućnosti planira preseljenje muzeja na Bačvice, sada je idealno vrijeme da ga posjetite na njegovoj sadašnjoj lokaciji – u impresivnoj Tvrđavi Gripe, jedinstvenom i cjelovito očuvanom fortifikacijskom objektu iz 17. stoljeća.

Stoljeće pomorske baštine na jednome mjestu

Pomorski muzej u Splitu osnovan je davne 1925. godine, a današnji Hrvatski pomorski muzej Split izravni je sljednik bogate tradicije splitskog pomorskog muzealstva. Kao samostalna ustanova djeluje od 1997. godine, a njegov vlasnik i osnivač je Grad Split. Muzej istražuje, prikuplja, čuva i prezentira materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu hrvatske obale Jadrana – od prapovijesti do današnjih dana.

U dvorištu Tvrđave Gripe posjetitelje dočekuju impresivni vanjski izlošci: pramac parobroda Bakar, gajeta Perina iz 1857. godine – jedno od najstarijih sačuvanih plovila na istočnoj obali Jadrana – te niz drugih predmeta koji privlače pažnju već pri samom ulasku.

Stalni postav vodi vas kroz razvoj broda i plovidbe – od antičkih jedrenjaka i brodova na vesla, preko parobroda, do modernih motornih brodova. Antička sidra, amfore i pitosi, makete dubrovačkih i bokeljskih jedrenjaka, pulene s korčulanskih brodova, brodski dnevnici, navigacijski instrumenti, priče o ribarstvu, koraljarstvu i spužvarstvu – sve to čini mozaik života uz more.

Posebno snažan segment postava posvećen je vojnopomorskoj povijesti Jadrana – od ilirskih i rimskih brodova, preko Lepantske bitke i Viškog boja, do Prvog i Drugog svjetskog rata te Domovinskog rata. Putovanje kroz muzej simbolično završava torpedom – izumom Ivana Lupisa, čiji je najstariji sačuvani primjerak iz 1866. godine upravo u Splitu.

Hrvatski pomorski muzej Split nije samo prostor izlaganja – to je mjesto susreta s morem kakvo je nekad bilo, kakvo jest i kakvo će ostati duboko upisano u identitet Splita i Dalmacije.