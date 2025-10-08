Što kažete na ovaj ulov? Ribar naišao na jakog 'protivnika': "Borba je trajala pola sata"

Dario iz Samobora zadovoljno se vraća svojoj kući s ulovom koji nikoga ne bi ostavio ravnodušnim!

- Lijep pozdrav, javljam se otoka Ugljana s nelošim ulovom, za mene i više od toga - poručuje ovaj skromni podmorski ribolovac koji je naletio na doista jakog protivnika, koji je na sreću Darija, ipak izvukao kraći kraj.

- Lica (Lichia amia) ulovljena podvodnom puškom na otoku Ugljanu. Dubina svega 5 metara, 30-ak metara od obale.Težina 23 kg, dužina 135 cm. Borba je trajala 30tak minuta, ali je s vremenom odustala zbog dobrog pogotka - poručuje za Morski.hr sretni Dario.

Riba Lica (Lichia amia), poznata i kao strijela bjelica, bilizma, ili felun, pripada porodici šnjuraka trnoboka (Carangidae). Može narasti do 160-200 cm, a težina može doseći i preko 40 do 50 kilograma, iako u Jadranu primjerci obično budu manji težeći oko 29,5 kg ili manje. Lica je cijenjena riba za ribolovce zbog svoje brzine i snage te se smatra poželjnim trofejem.

Pa Dario, iskrene čestitke na ulovu!