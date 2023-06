ŠTO JUŽNIJE, TO - HLADNIJE Danas rijetko viđena situacija u Hrvatskoj! Dio Dalmacije zahvatilo nevrijeme s bujicama

Kako je najavljeno, sredozemna ciklona djeluje na vrijeme na dijelu Jadrana. Dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro, u većem dijelu Dalmacije je oblačno, a južnije od Splita i kišovito.

I temperature zraka i oborine su zbog toga ravnomjerno raspoređene i to po prilično neobično ljetnom rasporedu; što južnije - to hladnije i obilnije.

Tako je srednja Dalmacije uvjerljivo najhladniji dio zemlje. Najhladnije je na području od Imotskog do Biokova gdje su temperature jesenske - od 12 do 15 stupnjeva Celzijusa. Čak su na srednjodalmatinskim otocima temperature od 17 do 19°C.

Za usporedbu, na sjevernom Jadranu temperature su dosele 29°C.

Čak 71 litra kiše pala je do 17 sati u Mokošici, a u Dubrovniku su pale 52 litre. Obilna kiša tijekom dana poplavila je pojedine ulice, a bujice su radile probleme i vozačima i pješacima.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, do 17 sati nakon dubrovačkog područja po pitanju oborina slijedi Vrgorac s 37 mm, zatim Komin i Korčula 34, Živogošće i Vela Luka 33 itd.

Oborina će biti južnije od Splita do kraja dana, a onda nas očekuje postupno smirivanje, razvedravanje i jačanje bure. Od sutra će osjetno zatopliti pa će i u Dalmaciji temperature ponegdje dosezati vrućih 30 stupnjeva. Vrlo toplo, do vruće, sunčano i vjetrovito bit će i u dane vikenda.