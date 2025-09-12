Što je NASA točno otkrila u "dolini Neretve" na Marsu?

NASA je u srijedu potvrdila da je rover Perseverance, koji od 2021. istražuje krater Jezero na Marsu, otkrio potencijalni biosignatur – trag koji bi mogao ukazivati na postojanje drevnog mikrobiološkog života na Crvenom planetu.

Uzbudljivo otkriće objavljeno je u časopisu Nature, a odnosi se na uzorak nazvan “Sapphire Canyon”, prikupljen prošle godine iz stijene Cheyava Falls u formaciji “Bright Angel” na području drevne riječne doline Neretva Vallis. Riječ je o mineralnim strukturama koje podsjećaju na tzv. “leopardove točke” i sadrže minerale vivianit i greigit, kakvi se na Zemlji često povezuju s biološkim procesima i raspadanjem organske tvari.

– Ovo je najbliže što smo ikada došli otkriću života na Marsu. Identifikacija mogućeg biosignatura je otkriće koje mijenja naš pogled na povijest Crvenog planeta – izjavio je v.d. administratora NASA-e Sean Duffy.

Znanstvenici naglašavaju da se minerali slični onima iz uzorka mogu formirati i bez prisutnosti života, no činjenica da nisu pronađeni dokazi o ekstremnim temperaturama ili kiselim uvjetima povećava vjerojatnost biološkog podrijetla.

Perseveranceovi instrumenti PIXL i SHERLOC otkrili su i tragove organskog ugljika, sumpora i fosfora – kemijskih elemenata ključnih za metaboličke procese mikroorganizama. Sedimentne stijene s tog područja dodatno su zanimljive jer su relativno mlade, što sugerira da je Mars mogao biti nastanjiv i kasnije u svojoj povijesti nego što se ranije pretpostavljalo.

– Astrobiološke tvrdnje, osobito one o mogućem životu izvan Zemlje, zahtijevaju izvanredne dokaze. Ovo je važan korak jer se podaci sada nalaze u znanstvenoj literaturi i otvoreni su za širu provjeru – izjavila je Katie Stack Morgan iz NASA-inog Jet Propulsion Laboratoryja.

Rover Perseverance do sada je prikupio 27 uzoraka stijena, a cilj NASA-e je njihovo buduće vraćanje na Zemlju radi detaljne analize. Otkriće u Neretva Vallisu dodatno pojačava očekivanja da bi misije u sljedećem desetljeću mogle donijeti konačne odgovore na pitanje jedno od najvećih u povijesti čovječanstva: jesmo li sami u svemiru?