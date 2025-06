Što Hajduk može očekivati od lanjskog hit-trenera?

Hajduk je dobio novog trenera – Gonzala Garciju, široj javnosti poznatog kroz dva mandata u Istri i epizodu u nizozemskom Twenteu. No što zapravo donosi ovaj stručnjak s međunarodnim iskustvom Hajduku? Ne trebate tražiti dalje, jer ekipa s podcasta Iza Pjace prva donosi uistinu detaljnu analizu, obrađenu kroz presjek njegove dosadašnje karijere, brojki i stila igre – s naglaskom na dobre i loše strane koje bi mogle utjecati na budućnost Bijelih.

Iako je ranije već imao inozemnih angažmana, hrvatska javnost upoznaje Garciu tijekom njegova angažmana u Istri. U sezoni 2021./22. ostvario je osnovni cilj – ostanak u ligi, a klub je sezonu završio na devetom mjestu što je u tom trenutku bilo dovoljno. Prava prekretnica za njega pak dolazi u sezoni 2022./23., kada Garcia Istru vodi do petog mjesta i borbe za europske kvalifikacije. Igrači su tada izgledali uvježbano, hrabro i s jasnom idejom, a Istra se nametnula kao iznenađenje prvenstva.

Nakon kratkog razdoblja izbivanja, Garcia se vraća u Istru uoči proljetnog dijela prošle sezone i momčad odmah pokazuje napredak; nešto što Hajduku u tom polju kronično nedostaje. Uspostavlja se bolji balans između napadačkih i obrambenih zadataka, a brojke govore u prilog njegovom pristupu. Vidljivo je da se protivnicima dopuštalo manje prilika, dok se napadački segment igre odvijao s više ideje i strukture.

Kada uspije u onome što traži, njegova momčad često ima brojčanu prednost

Trener je to koji je poznat po inzistiranju na igri iz zadnje linije, pri čemu i golman i stoperi moraju graditi napad bez izbijanja lopte. Njegova momčad mora stalno tražiti rješenja kroz pas-igru i pozicijske trokute, uz česte rotacije u veznoj liniji. To zahtijeva izuzetnu koncentraciju i tehničku kvalitetu, ali rezultira igrom pod kontrolom, brzim izlascima prema naprijed i organiziranim presingom. U Istri su ključnu ulogu u tom sustavu imali igrači poput Radoševića, Lončara, Rozića, Lisice i Maurića, a unatoč izvjesnim nuspojavama takvog sustava, analitičar Ivan Šunjić na Iza Pjace tvrdi kako i dalje potencijal nadmašuje rizike.

Odlazak nekoliko važnih igrača, isteci ugovora i povratci s posudbi otvaraju prostor za kadrovsku rekonstrukciju po Garcijinoj viziji. Pretpostavi li se da će Hajduk igrati u formaciji 4-3-3, jasno je da će pojedinci profitirati. On sam zna da će njegov stil igre ponekad dovesti do grešaka, pa i do primljenih pogodaka, no vjeruje u dugoročne dobitke koje takva igra nudi. Kada uspije u onome što traži, njegova momčad često ima brojčanu prednost na protivničkoj polovici i kontrolira tijek utakmice.

O tome kakav Hajduk očekujemo pod hit-trenerom prošle sezone, i koji bi igrači mogli posebno profitirati u ovoj toliko željenoj rekonstrukciji, pogledajte detaljno u specijalnoj epizodi podcasta Iza Pjace.