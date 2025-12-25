Što gledati od sporta na Božić?

NBA već desetljećima njeguje posebnu božićnu tradiciju, prema kojoj se na Božić igraju neke od najatraktivnijih utakmica sezone, dok se u većini drugih sportova i liga tog dana uzima stanka. Tradicija započeta još 1947. godine nastavlja se i danas, a i ove godine ljubitelje košarke očekuje pet vrhunskih susreta.

Božićni NBA program započinje u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu i trajat će do ranih jutarnjih sati na Blagdan svetog Stjepana. Sve utakmice moći će se pratiti na kanalu Sportklub 1 prema sljedećem rasporedu:

18:00 New York Knicks – Cleveland Cavaliers

20:30 Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs

23:00 Golden State Warriors – Dallas Mavericks

2:00 Los Angeles Lakers – Houston Rockets

4:30 Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

Kao i gotovo svake godine, najveće zvijezde lige izlaze na parket upravo na Božić. Tako će publika večeras gledati Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, LeBron James, Victor Wembanyama, Luka Dončić, Kevin Durant, Anthony Edwards i Stephen Curry.

Božićne utakmice imaju poseban status u NBA ligi. Momčadi povremeno nastupaju u posebnim dresovima, a proizvođači sportske opreme tim povodom predstavljaju limitirane modele tenisica. Rekord božićnih utakmica i dalje drži Bernard King, nekadašnja zvijezda New York Knicksa, koji je 1984. godine postigao čak 60 poena.