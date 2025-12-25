Close Menu

Što gledati od sporta na Božić?

Kao i gotovo svake godine, najveće zvijezde lige izlaze na parket upravo na Božić

NBA već desetljećima njeguje posebnu božićnu tradiciju, prema kojoj se na Božić igraju neke od najatraktivnijih utakmica sezone, dok se u većini drugih sportova i liga tog dana uzima stanka. Tradicija započeta još 1947. godine nastavlja se i danas, a i ove godine ljubitelje košarke očekuje pet vrhunskih susreta.

Božićni NBA program započinje u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu i trajat će do ranih jutarnjih sati na Blagdan svetog Stjepana. Sve utakmice moći će se pratiti na kanalu Sportklub 1 prema sljedećem rasporedu:

  • 18:00 New York Knicks – Cleveland Cavaliers
  • 20:30 Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs
  • 23:00 Golden State Warriors – Dallas Mavericks
  • 2:00 Los Angeles Lakers – Houston Rockets
  • 4:30 Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

Kao i gotovo svake godine, najveće zvijezde lige izlaze na parket upravo na Božić. Tako će publika večeras gledati Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, LeBron James, Victor Wembanyama, Luka Dončić, Kevin Durant, Anthony Edwards i Stephen Curry.

Božićne utakmice imaju poseban status u NBA ligi. Momčadi povremeno nastupaju u posebnim dresovima, a proizvođači sportske opreme tim povodom predstavljaju limitirane modele tenisica. Rekord božićnih utakmica i dalje drži Bernard King, nekadašnja zvijezda New York Knicksa, koji je 1984. godine postigao čak 60 poena.

