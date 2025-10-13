Što će se graditi na Gripama? GK otkriva novosti: "Projekt je održiv"

Na današnjem radnom sastanku u zgradi Gradske uprave razgovaralo se o mogućem rješenju dugogodišnjeg problema makadamske rampe u Osječkoj ulici s cestovnim prilazom dijelu Krstulovićeve ulice. Sastanku su nazočili zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, predsjednik Vijeća GK Gripe Karlo Pilko, vijećnik Leo Kuzmanić, direktor "Split parkinga" Davor Matošić, pročelnica za komunalu Grada Splita Leona Grgić te projektant gospodin Colnago.

Prijedlog rješenja: Manja garaža i nova pristupna cesta

Kako je istaknuto, aktivno se razmatra prijedlog gradnje manje garaže s pristupnom cestom. Ovakvim projektom riješio bi se višedesetljetni problem prilaza, a istovremeno bi se sačuvao i dostatan broj parkirališnih mjesta.

"Prema ovim nacrtima projekt je održiv i u smislu prostora, ali i u financijskom smislu", poručili su iz Gradskog kotara Gripe.

Dogovoreno je da će se u idućem razdoblju izraditi geodetska snimka, a zatim i idejno rješenje. Paralelno s tim, provodit će se dodatni razgovori i konzultacije kako bi se projekt što kvalitetnije razradio.

"Naravno, kao i do sada, svaka nova informacija bit će podijeljena s našim sugrađanima", naglasili su predstavnici GK Gripe.

Na kraju sastanka upućena je zahvala svim sudionicima na aktivnom sudjelovanju, pojašnjenjima i konstruktivnom dijalogu. Projekt garaže na Gripama tako ulazi u novu fazu pripreme, s ciljem dugoročnog rješavanja komunalnih i prometnih poteškoća u tom dijelu grada.