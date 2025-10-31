Close Menu

Što će se dogoditi s 45 Lukoilovih benzinskih pumpi nakon prodaje?

Ruska naftna tvrtka Lukoil je brzinski uspjela prodati svoju međunarodnu imovinu nakon što su SAD i Velika Britanija uveli sankcije na poslovanje te tvrtke i Rosnjefta.

Kako prenosi agencija Interfax, Lukoil je primio i prihvatio ponudu za kupnju međunarodne tvrtke za trgovinu energentima Gunvor.

Može se iz tako brzog postupka prodaje zaključiti kako je Lukoil bio dobro pripremljen za moguće sankcije i da je imao jasan plan što učiniti u tom scenariju.

Prema priopćenju Lukoila, prodaja se odnosi na 100 posto udjela u tvrtki Lukoil International GmbH. Uvjeti prodaje su dogovoreni, a Lukoil se obvezao da neće pregovarati s drugim potencijalnim kupcima, piše portal Financije.

Ruska tvrtka napominje da je za dovršenje transakcije potrebno ishoditi dopuštenje ureda američkog ministarstva financija za kontrolu inozemne imovine (OFAC) i drugih nadležnih tijela gdje je to potrebno u ostalim zemljama gdje Lukoil posluje.

“Ako bude potrebno dvije strane će tražiti produljenje aktualne dozvole OFAC-a, kao i drugih dozvola, kako ne bi došlo do poremećaja u poslovanju do zaključenja transakcije”, prenosi Interfax objavu Lukoila.

Trenutačna dozvola OFAC-a istječe 21. studenoga.

Gunvor je tvrtka za trgovinu energentima sa sjedištem u Ženevi, a ima urede u još nekoliko zemalja i mrežu predstavnika u zemljama diljem svijeta.

Tvrtka je osnovana 2000. i četvrti je najveći svjetski trgovac naftom.

Osnivači su ruski milijarder Genadij Timčenko i švedski biznismen Torbjoern Toernqvist koji je trenutačno predsjednik tvrtke.

Švedski milijarder je kupio od Timčenka udio u tvrtki kada su 2014. protiv ruskog suvlasnika uvedene sankcije s obzirom na njegove veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Sada Toernqvist posjeduje 88 posto dionica, a ostalo je u rukama drugih zaposlenika.

Lukoil posluje i u Hrvatskoj. Na internetskoj stranici tvrtke stoji da ima maloprodaju naftnih proizvoda u 19 zemalja.

U Hrvatskoj, kako se navodi na stranici za hrvatsko tržište, upravlja sa 45 benzinskih postaja diljem zemlje. Tvrtka Lukoil Croatia je osnovana 2007. godine.

Izvor upoznat s međunarodnim naftnim  krugovima, koji je želio ostati anoniman, kazao je za Financije.hr kako se vjerojatno suštinski ništa neće promijeniti u poslovanju s međunarodnom imovinom Lukoila osim što će upravljati drugi menadžment.

Osim prodaje naftnih derivata Lukoil je aktivan u nizu projekata u zemljama kao što su Azerbajdžan, Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Egipat, Kamerun, Nigerija, Gana, Meksiko, Ujedinjeni Arapski Emirati i Kongo, a ima rafinerije u Bugarskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj.

 

