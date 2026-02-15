Što će reći Plenki? Procurila snimka na kojoj Dabro pjeva o Anti Paveliću kao vođi svih Hrvata

Saborski zastupnik Josip Dabro iz Domovinskog pokreta, bivši ministar poljoprivrede u Vladi premijera Andreja Plenkovića i jedan od glasova vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru, snimljen je tijekom vikenda kako veselo pjeva stihove koji sugeriraju da je Ante Pavelić “vođa svih Hrvata”. Pjevajući pjesmu “Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom “1928.”, a također i po početnim stihovima “U Skupštini usred Beograda”, Dabro je na kraju dodao i ove stihove, između čijeg je pjevušenja izjavio “samo za Milorada”, aludirajući da te stihove pjeva za Milorada Pupovca (SDSS): “U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”.

Video snimka je nastala tijekom “pokladnog jahanja” u Komletincima, selu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavljena je na Facebooku. Pjesma koju je Dabro imao potrebu doraditi stihom u slavu Poglavnika NDH Ante Pavelića inače je, bez tih Dabrinih ubačenih improvizacija, poznata kao lijepa stara pjesma koju su početkom 1990-ih službeno izvodili Zlatni dukati i kasnije Najbolji hrvatski tamburaši. Izvorni stihovi pjesme opisuju atentat na braću Radić u Narodnoj skupštini u Beogradu 20. lipnja 1928., kada je srpski zastupnik Puniša Račić pištoljem ubio i ranio zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Pavle Radić i Đuro Basariček ubijeni su tada na licu mjesta, a vođa HSS-a Stjepan Radić teško je ranjen i umro je od posljedica ranjavanja dva mjeseca kasnije. Na izvorne stihove Dabro je otpjevao još jednu improvizaciju, koja se nije pjevala u pjesmi objavljenoj na albumima u vrijeme izdavanja početkom 1990-ih, a ta improvizacija glasi: “Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića”. Jugoslavenski kralj Aleksandar Karađorđević ubijen je u atentatu tijekom posjeta francuskom Marseillesu 9. listopada 1934., atentator je bio pripadnik makedonske revolucionarne organizacije VMRO, a povijest pamti da su u pripremi atentata surađivali VMRO-ovci i pripadnici ustaškog pokreta jer ni jedni ni drugi nisu željeli da Makedonci i Hrvati žive pod srpskom dominacijom i tzv. šestojanuarskom diktatorom, koju je Aleksandar Karađorđević uveo nakon atentata u Narodnoj skupštini. Ante Pavelić, Poglavnik kvinsliške Nezavisne države Hrvatske (NDH), umro je 1959. u španjolskom glavnom gradu Madridu, gdje je i pokopan, piše Večernji list.

Među komentarima na video snimku Dabrine izvedbe te pjesme nalazi se i komentar Ante Đapića, bivšeg predsjednika Hrvatske stranke prava: “Ovo nisam godinama čuo! Bravo zastupniče”. Josip Dabro u komentarima se javio objavivši simbol koji prikazuje udar munje. Golema većina komentara na Facebooku čestita Dabri te hvali i veliča njegov slavonski inat, bećarsku dušu i nacionalni naboj. “Svaka čast, šta kažu iz možemo, ‘oće biti sankcija? Pitam za prijatelja”, kaže jedan komentar.

Josip Dabro bio je ministar poljoprivrede od 17. svibnja 2024. do 18. siječnja 2025., a ostavku je podnio nakon što je u javnost procurila privatna video snimka na kojoj se vidi kako je tijekom vožnje automobilom pucao iz pištolja kroz prozor sa suvozačevog mjesta. Nakon ostavke, bio je uhićen, proveo je 4 dana u istražnom zatvoru, a u jesen 2025. protiv njega je podignuta optužnica zbog dva kaznena djela: nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih sredstava, te povrede prava djeteta. Dabro je u ranijim izjavama tvrdio da sve to smatra političkim progonom te da će sud odlučiti je li kriv ili nije. U trenutku pjevanja stihova o Anti Paveliću kao “vođi svih Hrvata”, Dabro je jedan od osmero saborskih zastupnika Domovinskog pokreta koji sudjeluju u vladajućoj koaliciji što podržava Vladu premijera Andreja Plenkovića. I jedan od osmero zastupnika DP-a koji kao svoj najveći politički uspjeh često navode izbacivanje Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) iz vladajuće koalicije.

Večer prije nastanka video snimke na pokladnom jahanju u Komletincima, Dabro je - kako javlja portal vinkulja.hr - osvojio vepra kao glavnu nagradu tombole na jubilarnoj 60. Šumarskoj zabavi u Vinkovcima. "Vepra je u poštenom izvlačenju nagrada osvojio saborski zastupnik Josip Dabro, koji se odmah i našalio na svoj račun, istaknuvši kako ga je ulovio bez ispaljenog metka", piše portal vinkulja.hr.