Što će napraviti Kelam jutros? Hoće li podržati prijedlog Centra ili ide na ruku HDZ-u?

U petak ujutro, s početkom u 9 sati, u Banovini će se održati druga konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, no sve upućuje na to da ni ovoga puta neće doći do stvaranja stabilne većine.

Presudnu ulogu i dalje ima vijećnik Mosta Franko Kelam. Naime, blok okupljen oko HDZ-a, HGS-a i jednog vijećnika HSP-a raspolaže s 15 glasova, koliko bi imao i suprotstavljeni tabor koji okuplja Centar te koaliciju SDP – Možemo – Direkt.

Iako je Kelam dosad intenzivnije razgovarao s predstavnicima HDZ-a, javno je izrazio nezadovoljstvo tijekom pregovora te najavio da u petak neće podržati Tomislava Šutu.

Centar je najavio da će prije sjednice predložiti predsjednika Gradskog vijeća. Ne podrži li Kelam njihov prijedlog i ostane suzdržan, mogli bismo najesen na nove izbore. Jasno je da novi izbori najviše odgovaraju HDZ-u.