Što će biti s napuštenim kamenolomom na Perunu? Lolić tražio odgovor, Šuta uključio stručne službe

Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Mario Lolić na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita otvorio je pitanje budućnosti napuštenog kamenoloma na Perunu iznad Žrnovnice.

Lolić je gradonačelnika Tomislava Šutu pitao kako gradska uprava vidi buduću namjenu tog prostora te je li o toj temi bilo razgovora s predstavnicima Općine Podstrana.

Gradonačelnik kontaktirao stručne službe

Gradonačelnik Šuta odgovorio je da je na ovu temu već kontaktirao stručne službe, a Loliću je najavljen konkretniji odgovor pisanim putem.

Time bi trebalo biti detaljnije razjašnjeno u kojoj je fazi pitanje sanacije, prostorno-planske namjene i moguće koordinacije Splita s Podstranom, s obzirom na to da se radi o prostoru koji administrativno i funkcionalno nadilazi granice jedne jedinice lokalne samouprave.

Perun godinama čeka jasnu namjenu

Podsjetimo, Dalmacija Danas ranije je pisala da je napušteni kamenolom Perun jedan od prostora koji godinama čeka stvarnu sanaciju i jasnu buduću namjenu. Riječ je o području ukupne površine 42,62 hektara, pri čemu se 59,27 posto nalazi na području Splita, a 40,73 posto na području Podstrane, zbog čega se kao ključan preduvjet za ozbiljniji zahvat ističe suradnja dviju jedinica lokalne samouprave.

Splitski gradski vijećnici ranije su odlučili da kamenolomi u Srinjinama i na Perunu idu u tehničku sanaciju radi sigurnosti prostora, odnosno sanacije kosina. No, u toj raspravi istaknuto je da tehnička sanacija nije isto što i potpuna, krajobrazna i biološka obnova prostora. Spominjalo se i da bi prava sanacija mogla koštati više desetaka milijuna eura. Prema ranijim informacijama, prostorno-planska dokumentacija za područje bivšeg kamenoloma otvara mogućnost poslovne namjene, ali i javnih i društvenih sadržaja. S podstranske strane ranije su se spominjale moguće sportsko-rekreacijske, izletničke i turističke namjene, uz ograničenu gradnju pratećih sadržaja.

Udruga Žrvanj iz Žrnovnice ranije je tražila da se dio područja prenamijeni u društvenu namjenu, s idejom uređenja zavičajnog muzeja ili javnog prezentacijskog centra posvećenog baštini Peruna. Grad Split taj je prijedlog odbio, uz obrazloženje da su javni i društveni sadržaji već mogući unutar postojeće planske namjene.

Pisani odgovor trebao bi dati jasniju sliku

Lolićevo vijećničko pitanje ponovno je otvorilo temu prostora koji za stanovnike Žrnovnice, ali i šireg područja Peruna, ima sigurnosnu, prostornu i razvojnu dimenziju.

Nakon što je gradonačelnik potvrdio da su stručne službe uključene, konkretniji pisani odgovor trebao bi pokazati kakvi su stvarni planovi Grada Splita za napušteni kamenolom i hoće li se u rješavanje njegove budućnosti aktivnije uključiti i Općina Podstrana.