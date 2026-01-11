Stižu veće mirovine, šef Zavoda za mirovinsko osiguranje otkrio koliko

Prilično tužna realnost hrvatskog umirovljenika koji moraju raditi jer su im mirovine male. Hoće li budućnost biti bolja, RTL je upitao Ivana Serdara, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Čuli ste umirovljenike koji mahom moraju raditi kako bi mogli preživjeti – kakav je trend i koliko ih radi te očekujete li da će taj broj rasti s novim mjerama?

Ako pratimo brojke korisnika mirovina koji rade uz mirovinu, vidljivo je da te brojke iz godine u godinu rastu. Prema našim službenim podacima, u prosincu prošle godine imali smo oko 37 tisuća takvih korisnika, a godinu ranije oko 32.500. To znači da se u godinu dana broj povećao za oko 4.500 korisnika.

S obzirom na nove zakonske odredbe koje stupaju na snagu od 1. siječnja, a koje omogućuju rad na puno radno vrijeme uz isplatu 50 posto mirovine, te uključivanje novih kategorija korisnika – obrtnika i osoba koje obavljaju samostalne profesionalne djelatnosti – za očekivati je da će te brojke biti još veće.

Novost je da se penalizacija na prijevremeno umirovljenje ukida nakon 70. godine života. Koliko je takvih umirovljenika?

Riječ je o odredbi novog Zakona o mirovinskom osiguranju koja je stupila na snagu 1. siječnja. Prema našim projekcijama, očekujemo oko 127 tisuća takvih korisnika.

Očekuje se da će njihova prosječna mirovina rasti za oko 56 eura. Prema zakonu, Zavod je obvezan nove iznose mirovina utvrditi do kraja ožujka, a važno je naglasiti da korisnici ne moraju podnositi nikakve zahtjeve – sve će se provesti automatski po službenoj dužnosti.

Znači da umirovljenici ne moraju ništa poduzimati? Imate li već neke brojke za prvih deset dana ove godine – koliko je takvih predmeta obrađeno?

Ovdje nema posebne obrade. Govorimo o korisnicima koji su 1. siječnja navršili 70 godina i korisnici su prijevremene starosne mirovine.

Rekli ste da je riječ o povećanju od oko 50 eura na mirovinu od 600 eura?

Ako je, radi se o prosječnom povećanju od oko 56 eura na mirovine koje su prosječno oko 640 eura.

Kada će dobiti taj iznos?

To trebamo provesti do kraja ožujka. Ako budemo u mogućnosti, isplate ćemo krenuti i ranije.

Za siječanj, veljaču i ožujak?

Tako je. Svim korisnicima kojima pravo pripada od 1. siječnja isplatit će se i razlike za siječanj i veljaču.

A moguće je i ranije?

Moguće je.

Tu je i redovito usklađivanje mirovina od 1. siječnja 2026. Za koliko će one rasti i kada će biti isplata?

Usklađivanje se provodi dvaput godišnje – od 1. siječnja i od 1. srpnja. Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju promijenjena je i formula usklađivanja, koja je sada povoljnija za umirovljenike. Indeksi se gledaju u omjeru 85 prema 15. Prema našim projekcijama, usklađivanje za prvo polugodište iznosi između 2,1 i 2,2 posto, što je oko 14 eura u apsolutnom iznosu. Službene podatke objavit ćemo nakon odluke Upravnog vijeća.

Kada će to biti?

Početkom ožujka, nakon što dobijemo službene podatke Državnog zavoda za statistiku.

Također je novost da su invalidske mirovine uvećane za 10 posto?

Tako je. Došlo je do povećanja tzv. ljudskog faktora za oko 10 posto. To se odnosi na oko 212 tisuća korisnika invalidskih mirovina, kojima se očekuje prosječno povećanje od oko 74 eura. Prve isplate očekujemo već u veljači.