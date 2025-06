Stižu snimke iz Katra i Iraka, panika u Dohi

Zvuci nekoliko eksplozija čuli su se iznad katarskog glavnog grada Dohe, rekao je svjedok Reutersa, a iranska agencija Tasnim objavila je da je pokrenuta operacija protiv baza SAD-a u Iraku i Katru.

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da je pokrenuta raketna operacija "Najava pobjede" protiv američkih baza u Iraku i Kataru.

Sustav protuzračne obrane aktiviran je u američkoj zračnoj bazi Ain al-Asad u Iraku zbog straha od potencijalnog napada, rekli su vojni izvori Reutersu u ponedjeljak, a osoblju baze je naređeno da uđu skloništa.

Bijela kuća i Ministarstvo obrane pomno prate potencijalne prijetnje zračnoj bazi Al Udeid u Kataru, američkom objektu, rekao je u ponedjeljak visoki dužnosnik Bijele kuće. "Bijela kuća i Ministarstvo obrane svjesni su i pomno prate potencijalne prijetnje zračnoj bazi Al Udeid u Kataru", rekao je dužnosnik.

Na društvenim mrežama već se šire snimke raketa koje je presrela protuzračna obrana.

U Dohi je zavladala panika, ljudi su bježali po cestama.

Iran je zaprijetio odmazdom protiv SAD-a nakon napada na njegove nuklearne lokacije.

Nekoliko zemalja upozorilo je ranije u ponedjeljak svoje državljane u Katru da budu na sigurnom.

Britanska vlada je u ponedjeljak svojim državljanima u Katru savjetovala da se do daljnjega sklone na sigurno, nakon što su slična upozorenja svojim građanima uputili SAD i Kina, dok je Katar zatvorio svoj zračni prostor, javile su agencije, prenosi Index.

Interceptions seen over the Qatari capital of Doha, following the launch of several ballistic missiles by Iran against U.S. Al Udeid Air Base. pic.twitter.com/tnhE1mio72

— OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025