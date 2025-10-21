Stižu semafori s četiri svjetla? Evo zašto bi uveli i bijelu boju

Svi znamo da semafori imaju tri svjetla – crveno, žuti i zeleno. Crveno znači da stanemo, sa žutim usporavamo ili se pripremimo za pokret, a kada je zeleno prolaz je slobodan. To bi se moglo promijeniti jer su stručnjaci sa Sveučlišta Sjeverne Karoline predložili dodavanje četvrte boje - bijele.

Ova nova boja neće zamijeniti nijednu postojeću, već će biti dodatak za poboljšanje načina kretanja vozila na cesti (posebno sada kada postoji više autonomnih automobila). Cilj je učiniti ceste sigurnijima, bržima i učinkovitijima - i za vozače i za pametna vozila, prenosi Dnevnik.hr.

Bijelo svjetlo

Ono će se koristiti kao poseban znak koji će vozačima ukazati da autonomna vozila u tom trenutku kontroliraju promet. Danas nam semafori govore kada stati ili nastaviti, ali autonomni automobili mogu međusobno komunicirati i pomoću tih semafora organizirati tijek prometa brže i preciznije od ljudi.

Kada se u blizini raskrižja nalazi dovoljno autonomnih automobila, upalit će se bijelo svjetlo. To će značiti da automobili automatski koordiniraju promet. Dakle, vozači neće morati ništa drugačije raditi, već će jednostavno trebati pratiti automobil ispred sebe (ako je taj automobil autonoman, točno će znati kada treba nastaviti ili stati).

Naravno, tradicionalna svjetla (crveno, žuto i zeleno) nastavit će raditi kao i inače. Bijelo svjetlo će se pojaviti samo kada postoji mnogo autonomnih automobila koji međusobno uspostavljaju koordinaciju.

Kako bi bijelo svjetlo funkcioniralo?

Novi sustav semafora temelji se na nečemu što se zove distribuirano računalstvo, tehnologiji koja omogućuje automobilima i semaforima razmjenu informacija u stvarnom vremenu. Dakle, evo kako bi to funkcioniralo:

Nekoliko autonomnih automobila približava se raskrižju.

Ovi automobili šalju podatke semaforu o svojoj brzini, položaju i smjeru.

Semafor detektira da postoji dovoljno pametnih vozila za upravljanje prometom.

Bijelo svjetlo se pali, upozoravajući da automobili kontroliraju raskrižje.

Vozači moraju samo pratiti prometni tijek koji vode autonomni automobili.

Nakon što u tom području bude manje autonomnih automobila, bijelo svjetlo će se ugasiti, a semafor će se vratiti u svoj uobičajeni način rada s tri tradicionalne boje. Na taj način, automobili bi se mogli kretati bez čekanja da se boje promijene, a promet bi bio brži i učinkovitiji.

Zašto dodavati četvrtu boju semaforima?

Prema stručnjacima Državnog sveučilišta Sjeverne Karoline, dodavanje bijelog svjetla moglo bi smanjiti prometne gužve i kašnjenja. Studije su pokazale da bi se, čak i ako je samo 10% automobila autonomno, kašnjenja smanjila za oko 3%. U slučaju da je većina automobila autonomna, kašnjenja bi se smanjila do 94%.

To znači manje vremena zadržavanja, manju potrošnju goriva i manje zagađenja. Štoviše, povećalo bi se i sigurnost jer bi vozači znali kada autonomna vozila koordiniraju promet. Bijelo svjetlo bilo bi jasan znak da je sve pod kontrolom i da samo trebamo pratiti tijek prometa.

Gdje će se prvo testirati?

Tim NC Statea već priprema prvo testiranje novog sustava. Ono će se provoditi u kontroliranim područjima, mjestima gdje autonomni automobili već redovito funkcioniraju.

Jedno od prvih mjesta za njihovo testiranje mogle bi biti luke jer imaju puno prometa, ali malo pješaka. Također, kretnje u lukama su repetitivne i predvidljive, što omogućuje preciznu analizu načina rada novog sustava.

Iako je predložena boja bijela, stručnjaci su pojasnili da bi se mogla koristiti i druga boja. Najvažnije je da je to svijetla i lako prepoznatljiva boja. Dakle, ovo bi označilo početak nove ere u kojoj ljudi i pametni automobili voze zajedno, koristeći komunikaciju umjesto svjetlosnih signala na raskrižjima. U bliskoj budućnosti, to malo dodatno svjetlo - bijele ili neke druge boje - moglo bi učiniti vožnju bržom, sigurnijom i učinkovitijom za sve.