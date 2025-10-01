STIŽU PROMJENE U BANKAMA: Jedna usluga će uskoro biti besplatna, donosimo sve detalje

Za nekoliko mjeseci banke u Hrvatskoj morat će građanima ponuditi besplatni paket osnovnih usluga, odnosno račun bez naknade. No, još uvijek nije do kraja jasno kako će to izgledati u praksi, budući da zakon samo okvirno propisuje uvjete, a svaka banka može ih prilagoditi na svoj način.

Građani besplatan paket neće dobiti automatski, već će ga morati sami zatražiti, i to isključivo za račun na koji primaju plaću. Banke će odlučiti hoće li za to trebati otvoriti novi račun ili će se pogodnosti dodati postojećem.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zakon predviđa i mogućnost da banke biraju između besplatnog mobilnog ili internetskog bankarstva. Očekuje se da će odluka ovisiti o broju korisnika pojedine usluge, pa bi oni koji koriste mobilno bankarstvo mogli ostati bez pogodnosti i nastaviti plaćati naknadu.

Detalje o provedbi mjere pojasnili su iz Hrvatske udruge banaka.

Besplatni bankovni računi stižu od 2026.

Od 1. siječnja 2026. sve banke u Hrvatskoj morat će građanima ponuditi račun za redovna primanja uz besplatni paket osnovnih usluga. Radi se o obvezi koja proizlazi iz zakonskih izmjena, a koja bi trebala olakšati vođenje financija velikom broju korisnika.

Kako pojašnjavaju u Hrvatskoj udruzi banaka (HUB), paket će se moći aktivirati i na postojećem tekućem računu, što znači da građani neće morati mijenjati IBAN, karticu ili PIN.

„Klijenti koji ostvaruju redovita primanja mogu zadržati svoj postojeći račun i na njega dodati paket besplatnih usluga. Aktivacija paketa ne znači zatvaranje starog računa, već se nastavlja njegovo korištenje uz nove pogodnosti“, navode iz HUB-a.

No, jedno ograničenje ipak postoji. Naime, svaki potrošač može imati samo jedan račun s besplatnim paketom. Ako klijent već koristi takav račun u jednoj banci, druga kreditna institucija može odbiti njegov zahtjev za otvaranje novog računa pod istim uvjetima.

Koje usluge će građani dobiti besplatno?

Zakonske izmjene jasno određuju koje se usluge neće smjeti naplaćivati u okviru računa za redovna primanja s besplatnim paketom.

„To znači da klijentima neće biti naplaćeno otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, a na raspolaganju će im biti i usluge internetskog ili mobilnog bankarstva, ovisno o tome što pojedina banka nudi. Također, bez dodatne naknade moći će polagati i podizati gotovinu na šalterima i bankomatima banke (izuzev obrade kovanog novca), primati nacionalne i prekogranične transakcije u eurima te koristiti usluge izdavanja i upotrebe debitne kartice. Plaćanja tom karticom na fizičkim prodajnim mjestima također su uključena u paket besplatnih usluga“, pojašnjavaju nam iz HUB-a.

U besplatnom paketu samo jedno digitalno bankarstvo

Besplatni paket bankarskih usluga koji će banke morati ponuditi od 2026. godine uključivat će i digitalne kanale.

„Račun za redovna primanja s paketom besplatnih usluga mora sadržavati ili internetsko ili mobilno bankarstvo, a na kreditnoj instituciji je odluka koju od tih usluga uključiti. Dakle, nije zakonska obveza da budu oboje dostupni u paketu te je za očekivati da će banke, u okviru svojih ponuda i poslovnih politika, osigurati jednu od tih usluga“, poručuju iz Hrvatske udruge banaka (HUB).

Dodaju i kako će se izbor razlikovati od banke do banke.

„Račun za redovna primanja s paketom besplatnih usluga mora sadržavati ili internetsko ili mobilno bankarstvo, a na kreditnoj instituciji je odluka koju od tih usluga uključiti. Dakle, nije zakonska obveza da budu oboje dostupni u paketu te je za očekivati da će banke, u okviru svojih ponuda i poslovnih politika, osigurati jednu od tih usluga“, navode.

Minus na računu i besplatni paket – što građani mogu očekivati?

Zanimalo nas je što se događa u slučaju da klijent ostane bez redovnih primanja, hoće li mu se paket automatski ukinuti i nakon koliko vremena?

„Zakonom je jasno propisano što se smatra redovitim primanjima: plaća, mirovina, stipendija, naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti, kao i sva druga redovita primanja potrošača koja se isplaćuju na račun za plaćanje kod banke sukladno propisima kojima se uređuju radni odnosi, mirovinsko osiguranje i porez na dohodak, drugim važećim propisima u Republici Hrvatskoj ili internim pravilima kreditne institucije“, pojašnjavaju nam.

Ako klijent ispunjava uvjete propisane Zakonom o potrošačkom kreditiranju, prekoračenje se može ugovoriti i na računu s besplatnim paketom, ali uz jedno jasno pravilo

„Besplatni paket usluga se može ukinuti samo u slučaju kada potrošač prestane primati redovita primanja na račun za plaćanje tijekom tri uzastopna mjeseca, a banka namjerava početi naplaćivati naknade za usluge koje su do tada bile besplatne. U tom slučaju banka je obvezna najmanje 15 dana unaprijed obavijestiti klijenta te jasno navesti iznose naknada koje će se početi naplaćivati“, naglašavaju iz HUB-a.

Klijenti moraju zatražiti besplatni paket

Građani koji žele koristiti besplatni paket bankarskih usluga od 2026. godine morat će ga sami zatražiti, jer njegova aktivacija neće biti automatska.

„Aktivacija računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga bit će isključivo na zahtjev klijenta,“ ističu iz Hrvatske udruge banaka.

Način na koji će se paket moći ugovoriti razlikovat će se od banke do banke. Primjerice, u poslovnici ili putem digitalnih kanala, ovisno o poslovnoj politici svake banke.

„Za korištenje paketa klijenti će morati potpisati novi okvirni ugovor ili aneks postojećeg, no banke pritom ne smiju naplaćivati nikakve dodatne naknade“, zaključuju iz HUB-a.