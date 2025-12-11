Stižu nove kovanice eura. Na ćirilici su...

Eurozona će se ponovno proširiti 1. siječnja 2026., kada će Bugarska uvesti euro, a pritom joj je omogućeno i da sama oblikuje izgled svojih kovanica. Bugarska postaje 21. članica eurozone, a kao i sve druge zemlje, dobila je priliku predložiti vlastite motive za nacionalnu stranu eurokovanica. Nove kovanice bit će puštene u optjecaj u siječnju, prenose njemački mediji.

Kovanica od 2 eura prikazuje portret svetog Pajsija Hilendarskog, ključne ličnosti bugarskog narodnog preporoda i autora djela Slaveno-bugarska povijest. Na kovanici se nalaze godina izdavanja, naziv države "БЪЛГАРИЯ" te riječ "ЕВРО" ispisana ćirilicom. Uz rub je dvaput utisnut natpis "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" ("Bože, zaštiti Bugarsku") – jednom pravilno, a jednom obrnuto.

Kovanica od 1 eura prikazuje svetog Ivana Rilskog, zaštitnika Bugarske i osnivača Samostana Rila, prikazanog s križem i svitkom u ruci. Uz njegov lik navedeni su godina izdavanja, naziv države na bugarskom te riječ „ЕВРО“ na ćirilici, javlja Fenix.

50 centi

Novac od 50 centi sadrži reljefni prikaz Madarskog konjanika – kamene rezbarije iz 8. stoljeća i UNESCO-ve svjetske baštine. Konjanik je okrenut udesno i probija lava – snažan simbol iz bugarske prošlosti. Dizajn također uključuje godinu izdavanja, natpis "БЪЛГАРИЯ" (naziv države na bugarskom) i riječ "СТОТИНКИ" ("CENT") na ćirilici.

20 centi

20 centi

10 centi

10 centi

5 centi

5 centi

2 centa

2 centa

1 cent

1 cent

Sve zemlje EU u eurozoni mogu odabrati dizajne specifične za zemlju za svoje kovanice nakon pridruživanja monetarnoj uniji. Osim toga, postoje i prigodne kovanice; Svaka zemlja može odabrati dva dizajna za njih svake godine.

Usput, euronovčanice imaju jedinstvene dizajne preko nacionalnih granica. Obično prikazuju kartu Europe na jednoj strani, dok druga strana prikazuje vrata ili prozore u raznim arhitektonskim stilovima.

Nisu sve zemlje EU usvojile euro. Od 27 država članica EU, šest je zadržalo vlastite valute: Poljska, Danska, Rumunjska, Švedska, Češka i Mađarska.

