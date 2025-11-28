Stižu božićnice za splitske umirovljenike i socijalno ugrožene građane

U duhu blagdanskog darivanja i brige za najranjivije sugrađane, Grad Split i ove godine osigurava božićnice. Isplata božićnica za nekoliko kategorija građana započet će početkom prosinca.

Pravo na božićnicu ostvaruju:

Umirovljenici s ukupnim prihodima do 332,00 EUR koji od Grada Splita ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta „Moj zlatni Split“, prema sljedećim kategorijama i iznosima:– umirovljenici s ukupnim prihodima do 119,45 EUR u iznosu od 170,00 EUR, – umirovljenici s ukupnim prihodima od 119,46 EUR do 199,08 EUR u iznosu od 120,00 EUR, – umirovljenici s ukupnim prihodima od 199,09 EUR do 332,00 EUR u iznosu od 100,00 EUR. Novčani iznosi bit će dodijeljeni na karticu „Moj zlatni Split“.

Pravo na božićnicu može se ostvariti samo po jednom osnovu.

Postojeći korisnici naknada nisu dužni podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu.

Zahtjev moraju podnijeti samo korisnici zajamčene minimalne naknade koji ne primaju troškove ogrjeva u 2025. godini od Grada Splita.

Zahtjev se može preuzeti od 02.12.2025. godine u centralnoj pisarnici Grada Splita i na web-stranici www.split.hr, a dostavlja se osobno u centralnu pisarnicu, poštom ili elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@split.hr.