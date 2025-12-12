Stiže veliki udar na online kupovinu: EU uvodi novi porez na sitne pakete

Jeftini paketi koji ulaze u EU bit će porezani s 3 eura po artiklu od sljedećeg srpnja, dogovorili su se u petak ministri financija 27 zemalja članica bloka.

Sporazum efektivno ukida status oslobođenja od poreza za pakete vrijedne manje od 150 eura, piše Politico.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jednokratni porez primjenjivat će se za svaku različitu vrstu artikla u paketu. Ako jedan paket sadrži 10 plišanih igračaka, carina se primjenjuje jednom. Ali ako pošiljka sadrži i kabel za punjenje, dodaju se još 3 eura.

Poplava neoporezovane i često nesigurne robe potaknula je Europsku komisiju da prije mjesec dana predloži privremeno rješenje za pakete ispod 150 eura. Ovo "de minimis" pravilo omogućuje izvoznicima poput Sheina i Temua da proizvode šalju izravno potrošačima, često zaobilazeći nadzor.

EU je već primio više paketa u prvih devet mjeseci 2025. nego u cijeloj prethodnoj godini, kada je brojač dosegao 4,6 milijardi.

Francuski ministar financija Roland Lescure nazvao je to „doslovnom invazijom paketa u Europi prošle godine“, koja bi dosegla „7, 8, 9 milijardi u nadolazećim godinama da se ništa nije poduzelo“.

Dužnosnik EU-a rekao je za POLITICO ranije ovog mjeseca da na nekim zračnim lukama do 80 posto takvih paketa koji stižu ne udovoljava sigurnosnim pravilima EU-a. To stvara ogromno opterećenje za carinike, sve veću hrpu smeća i zdravstvene rizike od nesigurnih igračaka i kuhinjskih predmeta.

Zemlje EU-a već su se složile formalno ukinuti rupu u zakonu de minimis, ali oporezivanje svih artikala na temelju njihove stvarne vrijednosti i vrste proizvoda zahtijevat će veću razmjenu podataka. To će biti moguće tek nakon što se do 2028. godine dovrši ambiciozna reforma Carinske unije bloka, o kojoj se trenutno pregovara. Fiksni porez od 3 eura privremeno je rješenje za pokrivanje razdoblja do tada.

Rastuća popularnost web trgovina poput Sheina i Temua, koje obje posluju iz Kine, potiče ovu poplavu. Francuska je ovog mjeseca obustavila pristup Sheinovoj online platformi.

Ovaj porez od 3 eura na razini cijele EU razlikovat će se od takozvane naknade za rukovanje koju je Francuska predložila kao dio svog nacionalnog proračuna kako bi ublažila troškove carine za rukovanje istim tim poplavnim paketima.