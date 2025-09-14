Stiže velika promjena na svim društvenim mrežama

Upozorenja kakva se nalaze na kutijama cigareta o opasnostima pušenja za ljudsko zdravlje, uskoro bi se mogla pojavljivati i na - društvenim mrežama. Takav je zakon nedavno donesen u Kaliforniji, a ako mu i guverner Gavin Newsom da palac gore, maloljetnicima će se pokazivati upozorenja pri korištenju Snapchata, TikToka, Instagrama i drugih mreža

Prvo upozorenje o negativnom utjecaju ovih platformi na mentalno zdravlje i dobrobit mladih prikazat će se deset sekundi na ekranima prilikom prijave te će se ponovno prikazati ako se aplikacije koriste više od 3 sata. Tada će se upozorenje prikazati na ekranu u trajanju od 30 sekundi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sličan zakon prema kojem se prikazuju upozorenja o štetnosti društvenih mreža, ali koji se odnosi na sve, a ne samo na maloljetnike, ranije je donesen u saveznoj državi Minnesota, a o njemu razmišljaju i u New Yorku.

Kriza je stvarna, hitna i pogoršava se

Velike tehnološke kompanije godinama su na meti kritika, ali i tužbi zbog negativnog utjecaja društvenih mreža na mlade, a iako su posljednjih godina predstavile brojne opcije ponajprije usmjerene roditeljskoj kontroli i nadzoru, mnogi maloljetnici i dalje provode više sati svakog dana izloženi štetnom sadržaju na ekranu. Oni koji se zalažu za postavljanje takvih upozorenja na platforme, smatraju da se korisnike mora upozoriti na potencijalne opasnosti povezane s korištenjem tih mreža poput anksioznosti, depresije i negativne slike o svom tijelu.

Kako je objasnila demokratska zastupnica Rebecca Bauer-Kahan, koja je i predložila ovaj zakon, trenutačno se nalazimo usred krize globalnog mentalnog zdravlja: Kriza je stvarna, hitna i pogoršava se.

Ovakav zakon još je prošle godine predložio bivši šef javnog zdravstva u SAD-u Vivek Murthy. On je regulaciju društvenih mreža usporedio s drugim hitnim zdravstvenim i sigurnosnim mjerama poput npr. povlačenja pokvarene hrane ili prizemljenja neispravnih zrakoplova.

Iako su takve usporedbe prilično radikalne, on kaže kako su opasnosti koje predstavljaju društvene mreže slične onima koje predstavljaju neispravni automobili i avioni. Pri tome je naglasio kako problem nije u lošem roditeljstvu, već je riječ o oslobađanju moćne tehnologije bez odgovarajućih sigurnosnih mjera, transparentnosti ili odgovornosti, prenosi Zimo.