Stiže snijeg, stiglo upozorenje za vozače

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, tijekom sutrašnjeg dana u Gorskom kotaru i Lici očekuju se obilnije snježne padaline.

Zbog najavljenih zimskih uvjeta, iz Hrvatskih autocesta apeliraju na vozače da na put ne kreću nespremni te da vožnju prilagode stanju na kolniku. Iako su ekipe zimske službe u pripravnosti, ističu kako je za sigurnost ključna i odgovornost samih vozača.

Vozačima se preporučuje da prije puta pripreme vozila za zimske uvjete i ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme. Tijekom snježnih padalina potrebno je dodatno prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti i važećim ograničenjima.

Posebno se upozorava da se vozila ne zaustavljaju na zaustavnoj traci ili u tunelima radi postavljanja lanaca, već da se za to koriste isključivo odmorišta. Dodatni oprez potreban je i zbog moguće poledice, osobito na vijaduktima i pri izlascima iz tunela. Također, iz HAC-a podsjećaju kako se ralica u pokretu ne smije pretjecati.

Vozačima se savjetuje da prije putovanja provjere stanje na cestama putem službenih stranica te tijekom vožnje prate prometne informacije, osobito u slučaju izvanrednih situacija. Dodatne informacije dostupne su i putem besplatnog info telefona 0800 0422.