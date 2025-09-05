Stiže nam potpuna pomrčina Mjeseca: Evo kada i gdje će se moći vidjeti

U nedjelju 7. rujna 2025. dogoditi će se potpuna pomrčina Mjeseca i biti će vidljiva iz naših krajeva. Naime, Mjesec će skoro točno proći sredinom Zemljine sjene. Prvi dio pomrčine iz Hrvatske neće biti vidljiv obzirom da Mjesec izlazi oko 19:30 kada će biti potpuno pomračen pa će biti moguće vidjeti totalitet pomrčine I nakon toga izlazak Mjeseca iz Zemljine sjene. Onima koji žele motriti pomrčinu Mjeseca sami od samog početka vidljivosti iz Hrvatske, preporučamo da pronađu mjesto koje ima čisti horizont prema istoku odnosno jugoistoku.

Pomrčina Mjeseca nastaje ulaskom Mjeseca u Zemljinu sjenu, a pritom je Mjesec obasjan crvenom svjetlošću koja se raspršila prolazeći kroz Zemljinu atmosferu. Potpunom pomrčinom Mjeseca nazivamo pojavu kada cijeli Mjesec uđe u Zemljinu sjenu, pojava kada samo dio Mjesečevog diska uđe u Zemljinu sjenu naziva se djelomična pomrčina, ako Mjesec prolazi samo kroz Zemljinu polusjenu imamo pomrčinu u polusjeni.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Za vrijeme potpune pomrčine Mjesec nikad ne pada u potpunu tamu već poprima crveno-smeđu nijansu. Ova je pojava nastaje radi loma svjetlosti u Zemljinoj atmosferi koja se u ovom slučaju ponaša poput prizme. Zemljina atmosfera najviše raspršuje plavu svjetlost (radi čega je nebo danju plavo), a crvena svjetlost koja se ne rasprši potpuno u Zemljinoj atmosferi nastavlja svoj put prema Mjesecu i čini ga crvenim.

GDJE ĆETE MOĆI POGLEDATI POMRČINU MJESECA KROZ TELESKOP?

KOPRIVNICA

Mjesto: Gradski bazeni Cerine

Vrijeme: 19:15 – 22:55

Organizator: Astronomsko društvo Koprivnica

-

KORČULA

Mjesto: na putu Juraja

Vrijeme: 20:00 – 23:00

Organizator: Astronomska udruga Korčula

-

KUTINA

Mjesto: Zvjezdarnica Kutina

Vrijeme: 19:00 – 22:00

Organizator: Astronomsko društvo „Ivan Štefek“ – Kutina

-

LOŠINJ

Mjesto: Ridimutak Beach​ (Nerezine)

Vrijeme: 19:30 – 23:00

Organizator: Astronomsko društvo "Leo Brenner"​

-

PULA

Mjesto: Pulska zvjezdarnica (Monte Zaro)

Vrijeme: 19:30 – 23:00

Organizator: Astronomsko društvo Istra – Pula

-

SPLIT

Mjesto: Zvjezdarnica na Mosoru

Vrijeme: 19:30 – 22:00

Organizator: Zvjezdano selo Mosor​

-

SISAK

Mjesto: pored stadiona Hrvatskog nogometnog kluba Segesta

Vrijeme: 19:30 – 21:30

Organizator: Prirodoslovno astronomsko društvo Sisak

-

ZADAR

Mjesto: Dračevac Zadarski 44.091756, 15.293915

Vrijeme: 19:00 - 2200

Organizator: Astronomsko astronautičko društvo Zadar