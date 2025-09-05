Stiže nam potpuna pomrčina Mjeseca: Evo kada i gdje će se moći vidjeti

U nedjelju 7. rujna 2025. dogoditi će se potpuna pomrčina Mjeseca i biti će vidljiva iz naših krajeva. Naime, Mjesec će skoro točno proći sredinom Zemljine sjene. Prvi dio pomrčine iz Hrvatske neće biti vidljiv obzirom da Mjesec izlazi oko 19:30 kada će biti potpuno pomračen pa će biti moguće vidjeti totalitet pomrčine I nakon toga izlazak Mjeseca iz Zemljine sjene. Onima koji žele motriti pomrčinu Mjeseca sami od samog početka vidljivosti iz Hrvatske, preporučamo da pronađu mjesto koje ima čisti horizont prema istoku odnosno jugoistoku.
Pomrčina Mjeseca nastaje ulaskom Mjeseca u Zemljinu sjenu, a pritom je Mjesec obasjan crvenom svjetlošću koja se raspršila prolazeći kroz Zemljinu atmosferu. Potpunom pomrčinom Mjeseca nazivamo pojavu kada cijeli Mjesec uđe u Zemljinu sjenu, pojava kada samo dio Mjesečevog diska uđe u Zemljinu sjenu naziva se djelomična pomrčina, ako Mjesec prolazi samo kroz Zemljinu polusjenu imamo pomrčinu u polusjeni.
Za vrijeme potpune pomrčine Mjesec nikad ne pada u potpunu tamu već poprima crveno-smeđu nijansu. Ova je pojava nastaje radi loma svjetlosti u Zemljinoj atmosferi koja se u ovom slučaju ponaša poput prizme. Zemljina atmosfera najviše raspršuje plavu svjetlost (radi čega je nebo danju plavo), a crvena svjetlost koja se ne rasprši potpuno u Zemljinoj atmosferi nastavlja svoj put prema Mjesecu i čini ga crvenim.
GDJE ĆETE MOĆI POGLEDATI POMRČINU MJESECA KROZ TELESKOP?
KOPRIVNICA
Mjesto: Gradski bazeni Cerine
Vrijeme: 19:15 – 22:55
Organizator: Astronomsko društvo Koprivnica
-
KORČULA
Mjesto: na putu Juraja
Vrijeme: 20:00 – 23:00
Organizator: Astronomska udruga Korčula
-
KUTINA
Mjesto: Zvjezdarnica Kutina
Vrijeme: 19:00 – 22:00
Organizator: Astronomsko društvo „Ivan Štefek“ – Kutina
-
LOŠINJ
Mjesto: Ridimutak Beach (Nerezine)
Vrijeme: 19:30 – 23:00
Organizator: Astronomsko društvo "Leo Brenner"
-
PULA
Mjesto: Pulska zvjezdarnica (Monte Zaro)
Vrijeme: 19:30 – 23:00
Organizator: Astronomsko društvo Istra – Pula
-
SPLIT
Mjesto: Zvjezdarnica na Mosoru
Vrijeme: 19:30 – 22:00
Organizator: Zvjezdano selo Mosor
-
SISAK
Mjesto: pored stadiona Hrvatskog nogometnog kluba Segesta
Vrijeme: 19:30 – 21:30
Organizator: Prirodoslovno astronomsko društvo Sisak
-
ZADAR
Mjesto: Dračevac Zadarski 44.091756, 15.293915
Vrijeme: 19:00 - 2200
Organizator: Astronomsko astronautičko društvo Zadar