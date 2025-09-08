Stiže deveti EDIT CodeSchool Splitsko-dalmatinske županije: Prijavi se danas, čekamo te!

Pod motom „Znanje dostupno svima”, Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija, u sklopu mrežne platforme Pravo misto, i ove godine otvaraju vrata najveće škole primijenjenog programiranja i digitalnih vještina - EDIT CodeSchool. Deveta generacija kreće s prijavama danas, a svi zainteresirani učenici viših razreda osnovnih škola (5., 6., 7. i 8.) te srednjoškolci svih razreda imaju priliku besplatno se uključiti u program koji je već godinama sinonim za kvalitetnu tehnološku edukaciju u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zašto baš EDIT?

EDIT nije obična škola programiranja. To je projekt koji se već devet godina uspješno provodi i u manjim i udaljenim sredinama, dajući priliku učenicima da steknu digitalne vještine koje im mogu značiti bolji start u obrazovanju i karijeri. U proteklih osam generacija, kroz program je prošlo više od 3500 učenika, a mnogi od njih upravo su zahvaljujući EDIT-u nastavili svoj put u tehnološkoj industriji ili na tehničkim fakultetima.

Program se temelji na najnovijim tehnološkim trendovima i razvija se u suradnji s vodećim tehnološkim tvrtkama iz Splita i Dalmacije. Osim znanja, učenici stječu i praktično iskustvo timskog rada, sudjeluju u izradi projekata i otkrivaju kako funkcionira svijet modernih tehnologija.

Edukacije za različite razine znanja

Deveta generacija EDIT CodeSchool-a donosi programe prilagođene osnovnoškolcima i srednjoškolcima, s naglaskom na praktično stjecanje digitalnih i programerskih vještina.

Za osnovnoškolce organiziran je program Umjetna inteligencija u razvoju web aplikacija, koji učenicima nudi priliku za izradu vlastite jednostavne AI aplikacije i upoznavanje s alatima poput ChatGPT-a i Copilota, kroz koje se uvode u svijet modernih tehnologija.

Srednjoškolci koji tek ulaze u svijet tehnologije, kroz modul Digitalni alati i AI otkrivaju kako koristiti alate poput Canve i Microsoft Copilota u poslovne i kreativne svrhe. Uče kako osmisliti vizualni identitet, dizajnirati promotivne materijale i oblikovati vlastitu web stranicu. Kroz praktične zadatke razvijaju vještine brendiranja, marketinga i prezentacije, a AI asistenti im pomažu da budu brži, učinkovitiji i kreativniji.

Za srednjoškolce koji već imaju iskustva s programiranjem, EDIT CodeSchool nudi put od osnovnog do naprednog znanja JavaScripta, jezika koji stoji iza gotovo svake moderne web stranice. U Osnovnom JavaScript tečaju, učenici u tri tjedna savladavaju temelje i odmah prelaze na višu razinu. Na Srednjem tečaju produbljuju svoje znanje kroz izazove razvoja web aplikacija i izrađuju vlastitu aplikaciju od početka do kraja. Najnapredniji polaznici nastavljaju na Napredni JavaScript tečaj, gdje otkrivaju kako razvijati moderne web stranice povezane s bazama podataka te grade kompleksne aplikacije koje nalikuju profesionalnim rješenjima u industriji.

Gdje i kako se uči?

Nastava se održava uživo u školama, na FESB-u i PMF-u, a predavači su iskusni EDIT nastavnici koji učenike vode kroz cijeli proces - od prvih linija koda do završnih projekata. Upravo praktičan pristup i rad na konkretnim zadacima najviše motiviraju polaznike da nastave istraživati i razvijati svoje vještine.

Kada i kako se prijaviti?

Prijave su otvorene od 8. do 19. rujna 2024. Dovoljno je ispuniti online obrazac dostupan na službenoj stranici: digitalnadalmacija.hr/edit.

Tvoja prilika za budućnost

Ako voliš tehnologiju, želiš učiti na kreativan i zanimljiv način te se okušati u stvaranju aplikacija i web stranica, deveta generacija EDIT CodeSchool prava je prilika za tebe. Mjesta su ograničena, a interes svake godine raste - zato ne čekaj, prijavi se već danas i zakorači u svijet digitalnih vještina!