STIŽE BABLJE LJETO Nakon kiše i zahlađenja, vraćamo se u kratke rukave: Cijeli tjedna sunce i temperature do 30 stupnjeva!

Prošle subote jesen je počela i kalendarski i to u stilu. Njen početak obilježili su obilna kiša, vjetrovito vrijeme i pad temperature. No, ciklona i frontalni sustav koji su nas prelazili u dane vikenda sve su dalje od našeg područja, pa će se vrijeme brzo stabilizirati, te će se vratiti natprosječna toplina.

S obzirom na to da će dnevne temperature posvuda biti iznad 25°C, a u nekim dijelovima Dalmacije u novom tjednu će dosegnuti ili prijeći vrućih 30°C, možemo govoriti o babljem ljetu.

Jedino što po čemu ćemo znati da smo u "babljem", a ne pravom ljetu jesu noćne, odnosno minimalne temperature zraka koje će biti umjereno niže od onih koje smo imali prije vikend prodora, a u nekim kotlinama Zagore može se javiti jutarnja magla.

Danas nas očekuje pretežno sunčano i suho vrijeme. Ujutro i navečer puhat će umjerena do pojačana bura, podno Velebita još u početku može imati olujne udare, danju će oslabiti. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 10 do 15°C, uz obalu i na otocima od 16 do 20°C. Najviše dnevne temperature od 23 do 29°C.

Utorak će biti pretežno vedar. Ujutro umjerena bura, podno Velebita jaka. Danju će oslabiti i okrenuti na slab do umjeren vjetar sa zapada i jugozapada, navečer slaba do umjerena bura. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 12 do 17°C, uz obalu i na otocima od 17 do 21°C. Najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.

Od srijede do nedjelje vremenske prilike bit će gotovo identične. Prevladavat će vedro. Ujutro je u nekim kotlinama Zagore moguća prolazna magla. Noću i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, danju slab zapadnjak do jugozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 12 do 17°C, uz obalu i na otocima od 17 do 21°C. Najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.