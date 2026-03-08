Stipe Petrina opleo po Thompsonu: "To više nije on. Postao je igrač u nečijim rukama"

Načelnik Primoštena Stipe Petrina komentirao je pjevača Marka Perkovića Thompsona gostujući u podcastu Šibenik zaslužuje bolje, gdje je iznio svoje mišljenje o njegovu djelovanju i javnim nastupima.

Petrina je pritom istaknuo kako mu se dio Thompsonovih pjesama sviđa, ali smatra da pjevač danas više nije autentičan kao nekada.

„Neki njegovi tekstovi su mi izvrsni, svidjelo se to kome ili ne. Primjerice, 2007. godine bio je koncert na Starom placu iza Plinare u Splitu, na koncert mu je došao samo jedan lokalni i marginalni političar u Splitu. Thompson više nije Thompson. Thompson je sada postao igrač kao u nečijim rukama. Kao takav nije više autentičan niti ništa“, rekao je Petrina.

Dotaknuo se i pozdrava „Za dom spremni“, istaknuvši da osobno ne vidi razlog za velike polemike oko njega.

„Što se tiče samog pozdrava ‘Za dom spremni’, ja ne vidim razloga da se toliko bure diže oko toga. Ne mogu ništa reći kontra toga jer sam ja pod tim znakom bio u Domovinskom ratu“, kazao je.

Kritizirao je i Thompsonove izjave s jednog koncerta u Rijeci.

„Žalosno mi je da Thompson dođe u Rijeku i kaže ‘ovom gradu i ovoj županiji treba Isus’. To mi je demode, to mi je vrlo loše. Drži se svog posla. Ne bacaj se kamenjem u Boga, budi skroman. To je moje mišljenje. Nema smisla da sada odjedanput postaješ ono što nikad nisi bio“, rekao je Petrina.