Stipe Latković nepravomoćno osuđen za Vruju na godinu dana zatvora. Point mora platiti 400.000 eura kazne

Završeno je dugogodišnje suđenje za bespravnu gradnju u uvali Vruja, protiv jednog od najpoznatijih dalmatinskih poduzetnika, 86-godišnjeg Stipe Latkovića. Sud je donio nepravomoćnu presudu kojom je Latković osuđen na godinu dana bezuvjetnog zatvora, dok je njegova tvrtka "Point" kažnjena s ukupno 400.000 eura novčane kazne. Članica Uprave Jasminka Karoglan dobila je uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci s rokom kušnje od tri godine.

Podsjetimo, optužnicom Državnog odvjetništva se Latkovića, tvrtku "Point" i Karoglan teretilo za desetogodišnju bespravnu gradnju na području Vruje, uključujući izgradnju pristupnih cesta, lukobrana, mula, šetnice, bazena, potpornih zidova i drugih objekata. DORH je za Latkovića tražio dvije godine zatvora, za Karoglan godinu dana, a za tvrtku čak 10 milijuna kuna kazne, piše Slobodna Dalmacija.

Kriv po svim točkama

Sud je Latkovića proglasio krivim za protupravnu gradnju iz točaka 1 i 2 optužnice, kao i za kazneno djelo skidanja i povrede službenog pečata. Za prvu točku (lukobran, šetnicu, armiranobetonske i kamene zidove, mulove i vodospremu) utvrđena mu je kazna zatvora od šest mjeseci. Za drugu točku, koja se odnosi na protupravnu gradnju pristupne ceste i potpornih zidova, dobio je dodatnih šest mjeseci, dok je za skidanje pečata osuđen na pet mjeseci. Izrečena mu je jedinstvena kazna od jedne godine bezuvjetnog zatvora.

Sud je u obrazloženju naveo kako je Latković bio stvarni voditelj gradilišta te da je njegova, kako je navedeno, "kriminalna upornost" trajala punih deset godina. Ocijenjeno je da je riječ o dugogodišnjem svjesnom kršenju zakona i ignoriranju inspekcijskih rješenja, uz značajnu devastaciju prostora.

Karoglan uvjetno, ‘Point‘ novčano

Jasminka Karoglan, kao formalna direktorica i članica Uprave, proglašena je krivom za protupravnu gradnju i skidanje pečata. Sud joj je utvrdio pojedinačne kazne od šest i tri mjeseca zatvora, koje su objedinjene u sedam mjeseci zatvora, no kazna je zamijenjena uvjetnom osudom uz rok provjeravanja od tri godine.

Tvrtka "Point" kažnjena je s ukupno 400.000 eura, odnosno 200.000 eura za jednu protupravnu gradnju, dodatnih 200.000 eura za drugu, te 100.000 eura za skidanje pečata, pri čemu je izrečena jedinstvena kazna u spomenutom iznosu. Novčana kazna mora biti plaćena u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude, piše Slobodna Dalmacija.

Sud je istaknuo kako su u protupravnoj gradnji korišteni resursi društva "Point" – radnici, materijali i strojevi, te da je takvo postupanje rezultiralo masovnom devastacijom prostora. Latković, Karoglan i "Point" mogu se žaliti županijskom sudu.

Latković i Karoglan nisu se pojavili na objavi presude.

Nezadovoljni presudom

– Prije započinjanja bilo kakvih radova na području Vruje, odgovorne osobe tvrtke "Point" pravodobno su poduzele sve potrebne radnje radi pribavljanja relevantnih suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela te su iste u najvećem dijelu i ishodovale. Suglasnosti su pribavljene od nadležnih institucija, uključujući Hrvatske ceste, Hrvatske šume, Vatrogasnu zajednicu, Ministarstvo zaštite okoliša Republike Hrvatske, Općinu Zadvarje, Grad Omiš, Lučku kapetaniju, kao i od drugih stvarno nadležnih tijela.

Imajući u vidu činjenicu da je riječ o izrazito strmom i geomorfološki osjetljivom terenu, s povećanim rizikom od aktiviranja klizišta, izloženosti snažnim udarima valova te utjecaju podzemnih voda, tvrtka "Point" je dodatno angažirala nadležne i specijalizirane institucije u Republici Hrvatskoj radi izrade stručnih elaborata. U navedenim elaboratima izričito je navedeno kako je nužno žurno poduzeti i provesti odgovarajuće mjere sanacije, budući da je postojala neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi te za imovinu znatne vrijednosti.

Slijedom toga, ako je prije početka radova ishođena većina potrebnih odobrenja te su pribavljena relevantna stručna mišljenja o nužnosti provedbe sanacijskih mjera na području Vruje, ostaje nejasno na čemu bi se temeljila eventualna tvrdnja tužiteljstva o postojanju namjere tvrtke "Point" i odgovornih osoba za počinjenje kaznenih djela protupravne gradnje. Takvu namjeru u konkretnom slučaju ne nalazimo niti je ona potkrijepljena činjenicama.

Ne treba zanemariti ni činjenicu da su, prema navodima iz optužnice, predmetni radovi započeli još 2011. godine. Stoga se opravdano postavlja pitanje iz kojih razloga nadležna tijela, tijekom razdoblja duljeg od dvanaest godina, nisu poduzela zakonom propisane mjere radi sprječavanja ili uklanjanja navodno nezakonitih zahvata, već su tek 2023. godine pristupila njihovom uklanjanju.

Ovakva vremenska dinamika postupanja otvara legitimna pitanja u pogledu pravne sigurnosti, dosljednosti institucionalnog nadzora i pravodobnosti reakcije nadležnih tijela, osobito imajući u vidu da je tijekom čitavog tog vremenskog razdoblja bila komunikacija s nadležnim institucijama te su izdavane određene dozvole i akti vezani uz predmetne zahvate.

Naravno da nismo zadovoljni presudom, ali ćemo najprije pričekati zaprimanje pisanog otpravka presude kako bismo se detaljno upoznali s njezinim obrazloženjem te potom, nakon pravne analize, odlučiti o zakonskim osnovama i razlozima za podnošenje žalbe – komentirali su Damir Primorac i Mirna Cambj, odvjetnici Stipe Latkovića.