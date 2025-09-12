Stipanović i Bilić uoči finala Svjetskog prvenstva: Šesto mjesto i otvorena borba za postolje

„Imali smo lipi maestral, mislio sam da će vjetar držati desnu stranu. Otišao sam desno, Kusnierewicz lijevo – a zapuhalo je upravo tamo. Pali smo do 35. mjesta, još smo dobili penal za pumpanje, ali nismo strašno izgubili. U drugoj orci smo napredovali i sada smo šesti. Još je sve otvoreno, vjerujem da je najbolja regata tek ispred nas“, rekao je Stipanović nakon petog plova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pobjedu dana odnijeli su dvostruki svjetski prvaci Diego Negri i Sergij Lambertenghi, no najviše je profitirala američko-njemačka posada Paul Cayard – Frihtjof Kleen. Njima je i deveto mjesto bilo dovoljno da preuzmu vodstvo zahvaljujući dvjema pobjedama u četvrtak.

Jedan plov je odbačen pa su Stipanović i Bilić s osmog skočili na šesto mjesto. Splićani već imaju dvije svjetske srebrne medalje i sanjali su zlato na domaćem moru, no u subotu od 14 sati čeka ih žestoka borba za postolje.

Poredak nakon petog plova:

Cayard/Kleen (SAD) 21 Doyle/Infelise (SAD) 25 Kusnierewicz/Prada (POL) 28 Negri/Lambertenghi (ITA) 32 Heuwinkel/Spehr (GER) 34 Stipanović/Bilić (CRO) 36

…

Finalni plov odlučit će sve – medalje su još uvijek nadohvat ruke.