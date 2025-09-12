Stipanović i Bilić uoči finala Svjetskog prvenstva: Šesto mjesto i otvorena borba za postolje

„Imali smo lipi maestral, mislio sam da će vjetar držati desnu stranu. Otišao sam desno, Kusnierewicz lijevo – a zapuhalo je upravo tamo. Pali smo do 35. mjesta, još smo dobili penal za pumpanje, ali nismo strašno izgubili. U drugoj orci smo napredovali i sada smo šesti. Još je sve otvoreno, vjerujem da je najbolja regata tek ispred nas“, rekao je Stipanović nakon petog plova.
Pobjedu dana odnijeli su dvostruki svjetski prvaci Diego Negri i Sergij Lambertenghi, no najviše je profitirala američko-njemačka posada Paul Cayard – Frihtjof Kleen. Njima je i deveto mjesto bilo dovoljno da preuzmu vodstvo zahvaljujući dvjema pobjedama u četvrtak.
Jedan plov je odbačen pa su Stipanović i Bilić s osmog skočili na šesto mjesto. Splićani već imaju dvije svjetske srebrne medalje i sanjali su zlato na domaćem moru, no u subotu od 14 sati čeka ih žestoka borba za postolje.
Poredak nakon petog plova:
- Cayard/Kleen (SAD) 21
- Doyle/Infelise (SAD) 25
- Kusnierewicz/Prada (POL) 28
- Negri/Lambertenghi (ITA) 32
- Heuwinkel/Spehr (GER) 34
- Stipanović/Bilić (CRO) 36
…
Finalni plov odlučit će sve – medalje su još uvijek nadohvat ruke.