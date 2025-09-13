Close Menu

Stipanović i Bilić ipak ostali bez medalje na Svjetskom prvenstvu u klasi zvijezda u Splitu

Šteta!

Iako su svoju najbolju regatu ostavili za posljednji dan, te kroz cilj prošli kao drugi, Tonči Stipanović i Tudor Bilić se nisu uspjeli domoći postolja na Svjetskom prvenstvu u klasi zvijezda, koje je u subotu završeno u Splitu. Splitsko-trogirska posada prvenstvo je okončala na 5. mjestu, pomakla se za tek jedno mjesto u ukupnom poretku, jer većina ispred njih jednostavno nije dopustila kiks.

Objektivno, bila je i velika razlika uoči posljednjeg plova, 15 bodova do 1. mjesta i osam do trećeg. Na kraju su za trećim zaostali pet bodova. Doduše, niti bronca ne bi zadovoljila Stipanovića i Bilića, osvajača dva svjetska srebra sa svoja dva posljednja nastupa (2021., 2022.) na svjetskim prvenstvima. Ove godine su se „zagrijali“ na Europskom prvenstvu uzevši srebro u lipnju i sanjali su zlato na svom domaćem regatnom polju, ali jednostavno nisu bili dobri u kontinuitetu. Njihovi prolasci kroz ciljeve bili su – 48, 13, 3, 3, 17 i 2. Loš početak (48. mjesto) su odbacili nakon petog plova, ali baš u tom petom plovu sa 17. mjestom ostali su bez realne prilike napasti zlato, pa i postolje.

- Na žalost, danas su i svi ostali jedrili dobro. Odnosno, nastavili su jedriti dobro. Mi smo u petak izgubili medalju s tim 17. mjestom. Da smo bili unutar Top Ten, da smo bili deseti, sve bi bilo drugačije – rekao je Stipanović.

Svjetski prvaci postali su legendarni Amerikanac, 66-godišnji Paul Cayard i 42-godišnji flokist, Nijemac Frithjof Kleen. Za Cayarda, kormilara i na America's Cupu, ovo je drugo zlato u klasi zvijezda. Prvo je osvojio još davne 1988. godine kad je bio aktivni olimpijac. Kleenu je ovo, pak, treće svjetsko zlato kao flokistu. Srebro je pripalo Poljaku Mateuszu Kusnierewiczu i Brazilcu Brunu Pradi, a bronca Talijanima Diegu Negriju i Sergiju Lambertenghiju.

Negri i Lambertenghi su pobijedili u posljednjoj regati, uspjeli su pred kraj sačuvati vodstvo pred Stipanovićem i Bilićem. Iako je to Talijanima bila čak treća regatna pobjeda, imali su i dva loša plova (21, 33), pa su zato tek treći.

Konačni poredak: 1. Cayard, Kleen (SAD) 28, 2. Kusnierewicz, Prada (POLJ) 31, 3. Negri, Lambertenghi (ITA) 33, 4. Doyle, Infelise (SAD) 34, 5. Stipanović, Bilić 38, 6. Heuwinkel, Spehr (NJEM) 39…

