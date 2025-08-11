Štimac u Zrinjski dovodi legendarnog igrača Hajduka?

HŠK Zrinjski sprema se za jaču borbu na domaćoj i europskoj sceni te planira angažirati dvojicu novih igrača kako bi proširio kadar i povećao konkurenciju, piše SportSport. Radi se o 26-godišnjem Marku Vranjkoviću i 33-godišnjem Miji Caktašu.

Podsjetimo, Igor Štimac preuzeo je klupu mostarskog kluba početkom kolovoza, naslijedivši Marija Ivankovića koji je ekipu vodio prošle sezone, a smijenjen je nakon eliminacije od Slovana Bratislava u drugom pretkolu Lige prvaka. Štimac je debitirao remijem 1:1 protiv islandskog Breidablika u prvom susretu trećeg pretkola Europa lige.

Marko Vranjković

Vranjković je standardni desni bek Lokomotive, u kojoj je proveo posljednje četiri godine. Cijelu karijeru do sada odigrao je u Hrvatskoj – počeo je u Dubravi, nastavio u Sesvetama, a omladinski staž završio u Lokomotivi.

Iz Lokomotive je ljeti 2018. posuđen Sesvetama, gdje je ostao dvije godine, nakon čega je sezonu 2020./2021. proveo u Interu Zaprešić. Potom se vratio na Kajzericu, gdje je i danas član prve momčadi.

Mijo Caktaš

Druga meta Zrinjskog dolazi s puno većim iskustvom i prepoznatljivim imenom. Caktaš je nedavno raskinuo suradnju s turskim Kocaelisporom te bi mogao biti značajno pojačanje u ofenzivi, na poziciji veznog ili krilnog igrača.

Nogometni put započeo je u Dugopolju, a već kao junior prešao je u Hajduk. Za “bile” je nastupao od 2011. do 2016., kad je za milijun eura prešao u ruski Rubin Kazan. Nakon dvije godine vratio se u Split, a 2021. preselio u Saudijsku Arabiju.

Po povratku iz Al-Fateha, Caktaš je dvije godine nosio dres Osijeka, a zatim zaigrao u Turskoj, prvo za Sivasspor, potom za Kocaelispor. Bio je kapetan Hajduka i upisao je jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju.