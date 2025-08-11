Close Menu

Štimac u Zrinjski dovodi legendarnog igrača Hajduka?

Igor Štimac preuzeo je klupu mostarskog kluba početkom kolovoza, naslijedivši Marija Ivankovića koji je ekipu vodio prošle sezone

HŠK Zrinjski sprema se za jaču borbu na domaćoj i europskoj sceni te planira angažirati dvojicu novih igrača kako bi proširio kadar i povećao konkurenciju, piše SportSport. Radi se o 26-godišnjem Marku Vranjkoviću i 33-godišnjem Miji Caktašu.

Podsjetimo, Igor Štimac preuzeo je klupu mostarskog kluba početkom kolovoza, naslijedivši Marija Ivankovića koji je ekipu vodio prošle sezone, a smijenjen je nakon eliminacije od Slovana Bratislava u drugom pretkolu Lige prvaka. Štimac je debitirao remijem 1:1 protiv islandskog Breidablika u prvom susretu trećeg pretkola Europa lige.

Marko Vranjković

Vranjković je standardni desni bek Lokomotive, u kojoj je proveo posljednje četiri godine. Cijelu karijeru do sada odigrao je u Hrvatskoj – počeo je u Dubravi, nastavio u Sesvetama, a omladinski staž završio u Lokomotivi.

Iz Lokomotive je ljeti 2018. posuđen Sesvetama, gdje je ostao dvije godine, nakon čega je sezonu 2020./2021. proveo u Interu Zaprešić. Potom se vratio na Kajzericu, gdje je i danas član prve momčadi.

Mijo Caktaš

Druga meta Zrinjskog dolazi s puno većim iskustvom i prepoznatljivim imenom. Caktaš je nedavno raskinuo suradnju s turskim Kocaelisporom te bi mogao biti značajno pojačanje u ofenzivi, na poziciji veznog ili krilnog igrača.

Nogometni put započeo je u Dugopolju, a već kao junior prešao je u Hajduk. Za “bile” je nastupao od 2011. do 2016., kad je za milijun eura prešao u ruski Rubin Kazan. Nakon dvije godine vratio se u Split, a 2021. preselio u Saudijsku Arabiju.

Po povratku iz Al-Fateha, Caktaš je dvije godine nosio dres Osijeka, a zatim zaigrao u Turskoj, prvo za Sivasspor, potom za Kocaelispor. Bio je kapetan Hajduka i upisao je jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju.

 

 

