Štimac u Zrinjski doveo prvo pojačanje

Hrvatski športski klub Zrinjski iz Mostar predstavio je u utorak novoga igrača, braniča Marka Vranjkovića koji je prvo pojačanje u klubu kojega je nedavno preuzeo voditi Igor Štimac, javlja T-portal.

Vranjković rođen 1999. godine u Zagrebu, pristupio je Plemićima kao slobodan igrač potpisavši jednogodišnji ugovor s opcijom produženja do 2027. godine.

Vranjković je prethodne četiri sezone proveo u zagrebačkoj Lokomotivi, gdje je započeo svoju seniorsku karijeru. Tijekom tog razdoblja bio je na posudbama u Sesvetama i Interu. Ovaj mladi branič će svojim iskustvom i čvrstom obranom pomoći Zrinjskom u nadolazećim izazovima.

Mostarska momčad u srijedu putuje na Island gdje je u četvrtak očekuje uzvrat u Europa ligi protiv Breidablika. Prvi susret u Mostaru završio je 1:1.