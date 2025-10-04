ŠTIMAC U PROBLEMIMA Prijavili ga zbog objave u kojoj je napisao "ZDS", prijete mu velike sankcije

Nogometni klubovi Sarajevo i Velež prijavili su trenera Zrinjskog, Igora Štimca, Disciplinskoj komisiji Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine zbog korištenja slogana „Za dom spremni“.

Štimac je dospio u središte pozornosti javnosti na Balkanu nakon objave na Facebooku u kojoj je napao pojedine medije zbog, kako je naveo, „islamizacije Europe“, a objavu je završio ustaškim pozdravom „Za dom spremni!“

Naime, Štimac je podijelio videozapis Marina Miletića te poručio:

"Slušamo svakodnevno vapaje za priznanjem Palestinske države, plač nad stradanjem civila koji su uvijek i svugdje nevine žrtve visokih politika, ali nevjerojatno je licemjerje i dvostruki kriteriji podlih Soroševih medija diljem svijeta po pitanju vrijednosti ljudskog života. Ne interesiraju ih deseci tisuća ubijenih kršćana ni spaljenih crkava?! O tome se ne treba izvijestiti javnost, jer tim i takvim medijima najvažniji zadatak je obezvređivanje kršćanskih vrijednosti, islamizacija Europe te u isto vrijeme promicanje ultraljevičarskih pokreta gdje god je moguće, kao i financiranje i izazivanje nereda u zemljama koje se još uvijek opiru SODOMI I GOMORI koja nas sve više okružuje.

Podržava se one koji su "promašili" Trumpa, slavi se smrt Charlieja Kirka, kršćanskog "pastira" kojeg je slijedilo i obožavalo more osviještenih mladih ljudi.U briselskim uredima sjede isključivo osobe koje su u istospolnim zajednicama (čast nekolicini "normalnih"), koji se nisu udostojili minutom šutnje ispoštovati Charliejevo stradanje i pokazati kako je svaki ljudski život jednako vrijedan bez obzira na boju kože i uvjerenja.

Guraju našoj djeci u škole seksalice kako bi im objasnili koliko je "nenormalno" normalno, ukrali su nam "dugu" koja je obilježila naša djetinjstva kao pojam sreće i radosti, osuđuju nas radi ljubavi prema domovini i preziru radi otpora koji pružamo kad je u pitanju očuvanje identiteta i tradicionalnih vrijednosti na kojima počiva naša kultura. Puna podrška svima poput Marina Miletića koji se javno bore za istinu i sretniju budućnost naše djece! ZDS!!!", napisao je Štimac.

Budući da Disciplinska komisija NS BiH ne može razmatrati određeni slučaj ako ne zaprimi službenu prijavu, klubovi Sarajevo i Velež, kao i još neki klubovi iz Bosne i Hercegovine, odlučili su prijaviti trenera Zrinjskog zbog korištenja slogana „Za dom spremni“, doznaje Klix.ba.

Podsjećaju da članak 14. UEFA-ina Disciplinskog pravilnika jasno definira kako vrijeđanje ljudskog dostojanstva na temelju religije, rase ili etničkog podrijetla predstavlja težak disciplinski prekršaj.

Zbog toga zahtijevaju da Nogometni savez BiH pokrene postupak protiv Zrinjskog i Igora Štimca, te da se treneru mostarskog kluba izrekne stroga i primjerena kazna.

Sada je na potezu krovna kuća bosanskohercegovačkog nogometa, budući da je nogometnim djelatnicima zabranjeno javnim istupima promovirati političke ili fašističke poruke, što se smatra ponašanjem nedostojnim sportskog radnika.