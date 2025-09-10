Štimac slavio u velikom derbiju, Zrinjski svladao Sarajevo

Nogometaši Zrinjskog pobijedili su Sarajevo s 2:0 u zaostaloj utakmici prvog kola WWIN Lige BiH. Aktualni prvaci Bosne i Hercegovine slavili su pogocima Marija Ćuže u 10. minuti i Mateja Šakote u 54. minuti.

Pod Bijelim brijegom domaćini su od početka pokazali više odlučnosti. Ćuže je već u ranoj fazi susreta iskoristio veliku pogrešku rumunjskog stopera Turde, odigrao dupli pas s Bilbijom i mirno pogodio za 1:0. U nastavku je mladi Šakota, nakon asistencije Abramovića, efektno lobovao vratara Sarajeva i zaključio pobjedu Mostaraca.

Unatoč pokušajima gostiju, posebno kroz udarac Adema Ljajića u 35. minuti, Sarajevo nije pronašlo put do gola Gorana Karačića. Plemići su kontrolirali ritam, a u završnici utakmice mirno čuvali stečenu prednost.

Povratak prvaka u utrku za naslov

Za Zrinjski je ovo bila druga uzastopna pobjeda u ligi i treća utakmica u nizu bez primljenog pogotka, čime su se momčad Igora Štimca definitivno vratili u utrku za vrh tablice, javlja Bljesak.info.

Sarajevo, s druge strane, upisalo je već treći poraz u sezoni i nastavilo niz loših rezultata unatoč povratku trenera Husrefa Musemića i dolasku pojačanja poput Gojka Cimirota.

Susret je obilježila i srdačna razmjena pozdrava dvojice trenerskih velikana, Igora Štimca i Husrefa Musemića, prije samog početka derbija.

Plemići sada s optimizmom gledaju prema nastavku sezone, dok se Sarajevo mora hitno trgnuti kako bi ostalo u utrci s najvećim rivalima za naslov.