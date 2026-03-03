Štimac: "Neću dati nekim silovateljima da me kazne"

Zrinjski iz Mostara je u 23. kolu prvenstva Bosne i Hercegovine pobijedio 3:1 kod Željezničara. Tako je aktualni prvak ostao na šest bodova manje od vodećeg Borca iz Banja Luke.

"Bili smo svjesni da nas samo pobjeda vodi u obranu naslova. Razlika je i dalje šest bodova. Predstoji nam težak put, ali nemamo što izgubiti. Igrat ćemo muški, prezadovoljan sam. Hvala publici – kada te publika na gostujućem terenu nagradi pljeskom, to je prava stvar. To čini nogomet lijepim. Hvala publici Željezničara na tom pljesku", rekao je Igor Štimac nakon pobjede Zrinjskog na Grbavici, piše bljesak info.

Dodao je kako njegova momčad više nema pravo na kiks.

"Ne smijemo izgubiti ni bod više. Skinuli smo teret Konferencijske lige s leđa. Okrenuti smo prvenstvu. Imamo vremena ispraviti neke detalje, usavršiti se te dati priliku i mladima kada se za to ukaže prilika", zaključio je Štimac.

Novinarsko pitanje glasilo je "Kako komentirate tako veliki zaostatak za Borcem s obzirom na to da je mišljenje većine, što i rezultati u Europi dokazuju, da ste možda i najbolja ekipa u ligi?", a Štimac je ovako na njega odgovorio: "Zna to cijela javnost, neću ja to govoriti, ali neću dati nekim silovateljima da me kazne." Štimac je tako jasno aludirao na Disciplinsku komisiju Nogometnog saveza BiH.

Zrinjski uz hat-trick Jurića deklasirao Željezničar na Grbavici

Zrinjski se tako na najbolji način vratio u domaće prvenstvo nakon ispadanja iz Europe. Momčad Igora Štimca svladala je Željezničar na Grbavici rezultatom 3:1 i smanjila zaostatak na šest bodova u odnosu na banjalučki Borac. Apsolutni junak susreta bio je Tomi Jurić, koji je postigao sva tri pogotka za mostarski klub.

Nakon Štimca izjavu je dao i trener Željezničara Dino Đurbuzović.

"Moram priznati da smo igrali protiv jake ekipe i da je Zrinjski zasluženo slavio. Očekivali smo da ćemo napraviti pomak, ali kriza je i dalje prisutna. Jedina utjeha je to što smo postigli pogodak. Konačno smo i mi vidjeli kako se mreža trese. Nadam se da ćemo iz te krize brzo izaći i da će se Željezničar vratiti na grane, gdje pripada", rekao je Đurbuzović.

Osvrnuo se i na izlazak iz rezultatske krize.

"Svi imamo veliku želju. Uprava ulaže, mi dajemo sve od sebe, ali nije lako nešto napraviti preko noći. Nadam se da će to doći što prije, na sreću svih Željovaca", poručio je strateg sarajevskog kluba.