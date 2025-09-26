Štimac na udaru kritika: "Bi li to smio raditi u Hajduku?"

Uoči prvog mostarskog derbija ove sezone HŠK Zrinjski ostao je bez glavne zvijezde na konferenciji za novinare – trenera Igora Štimca. Iako su se predstavnici medija u petak ujutro okupili kako bi čuli njegove dojmove o sudaru s gradskim rivalom Veležom, Štimac se na pressici nije pojavio.

Umjesto njega pred novinare je izašao njegov pomoćnik Mario Tot, i to s vrlo kratkom pripremom, jer je obavijest da će on govoriti stigla tek neposredno prije početka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za mnoge okupljene to je izazvalo razočaranje, budući da je derbi trebao biti prilika za Štimca da iznese svoja razmišljanja o okršaju s Goranom Sablićem, nekadašnjim suigračem iz Hajduka, a danas trenerom Veleža.

"Bi li i u Hajduku to smjeli raditi?"

Prema BiH portalu Bljesak.info, ovo nije prvi put da Štimac kasni ili preskače službene klupske obveze. U nekoliko navrata već je dolazio sa zakašnjenjem, a jednom je press konferencija zbog njega kasnila više od pola sata.

Današnje potpuno izostajanje mnogi u Mostaru doživljavaju kao signal nepoštovanja prema medijima, a spomenuti izvor postavio je pitanje: "Gospodine Štimac, bi li i u Hajduku to smjeli raditi?"