Štimac kod Reića: "Da nije bilo HOS-a i 'Za dom spremni' ne bi bilo ni Hrvatske ni Bosne i Hercegovine"

Hrvatski nogometni trener Igor Štimac, koji trenutačno vodi mostarski Zrinjski, gostovao je u emisiji Zdravka Reića na TV Jadranu, gdje je govorio o prijavama protiv njega zbog privatne objave na društvenim mrežama, ali i o temi spornog pozdrava "Za dom spremni".

Štimac tvrdi kako su ga, zbog objave na Facebooku koja "nije nikoga uvrijedila", prijavila dva kluba, te da je cijeli slučaj otišao u smjeru koji smatra neprihvatljivim.

"Dva kluba su me prijavila zbog moje privatne objave na Facebooku koja nije nikoga uvrijedila. Išli su toliko daleko da su me mislili suspendirati kroz Disciplinsku komisiju Nogometnog saveza BiH. I to sve u kontekstu izjave koja nema veze s nogometom", rekao je Štimac.

HOS i ZDS

Naglasio je kako mu je posebno sporan tajming prijave, s obzirom na raspored njegove momčadi.

"To je za mene osobno dno dna. Ponašanje kakvo su pokazali, a napravili su prijavu protiv mene u trenutku kada mi trebamo ići igrati u Sarajevo", poručio je.

U nastavku razgovora dotaknuo se i teme pozdrava "Za dom spremni", iznoseći svoj stav u kontekstu uloge HOS-a u Domovinskom ratu.

"Da nije bilo HOS-a i 'Za dom spremni' ne bi bilo ni Hrvatske ni Bosne i Hercegovine. To je jedan od segmenata obrambenih, oružanih snaga Hrvatske vojske, legitimnih, koji je među najistaknutijima i koji je doprinio oslobađanju Hrvatske i Bosne i Hercegovine od agresije", izjavio je Štimac.