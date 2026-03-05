Stihijska betonizacija guta splitski kvart, stanari na rubu živaca: "Tko je dozvolio gradnju ovoliko zgrada?"

Na splitskom Žnjanu stanogradnja bez plana i reda buja, ceste planirane GUP-om 2005. nikada nisu izgrađene. S takvim problemom žive i stanari ulice Put Žnjana.

- Prije dvije i pol godine su počeli kopat. Rekli da će trajati 10 mjeseci, a vrhunac je kad su počeli s ovih okolnih par gradilišta iznositi zemlju prije nekoliko dana kamioni, damperi, nigdje se ne može proći, kaže za HTV Vinko Šimetović, Split.

- Cijeli kompleks Žnjan se napravio za godinu dana, ovih 250 metara rade dvije godine. Kako je moguće da je netko dozvolio otvaranje gradilišta i toliko zgrada, a da nije napravio cestu i nama omogućio izlaz i ulaz, pita se Ana Lukić, Split.

- Jasno da se mora završiti, ali nije dopustivo da ulica ima samo jedan ulaz za stanare, za kamion, za hitnu, kaže Ana Tokić, Split.

Stanovnici poručuju da o ovom problemu odavno svi sve znaju, ali velike reakcije dosad nije bilo. Odlazak djece u školu svakodnevna je strepnja za roditelje.

- Razumijem da se mora radit, ali ako je netko dobio dozvolu da gradi, nije dobio dozvolu da nam uzme cestu i nogostup. Mi smo taoci grada koji daje dozvole da se ovako nešto radi, ogorčena je Linda Goić, Split.

Vrlo brzo reagirao je i gradonačelnik Tomislav Šuta, smatra da je nezadovoljstvo građana opravdano te nudi rješenje.

- Rad u dvije smjene, drugačija prometna regulacija. I nadamo se, kad ta prva faza završi u travnju, da ćemo i onda krenuti u ostale faze, i tako rješavat ovo sve, kaže Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita.

Urbanizam Splita već dugo je vruća politička tema. Nema gradske vlasti koja nije najavljivala donošenje novog GUP-a koji bi trebao stati na kraj ovom neredu i stihijskoj betonizaciji koja "jede" najljepše dijelove Splita.