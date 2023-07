STIGLO UPOZORENJE Upaljen alarm za dvije hrvatske regije!

Vrijeme će u idućim danima biti stabilno, vedro i vruće, kaže za HTV meteorologinja Tomislava Hojsak iz DHMZ-a, a za dvije su regije - karlovačku i riječku - zbog visokih temperatura upaljeni i narančasti meteoalarmi.

‘Sunčano će u nedjelju biti u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Samo će se popodne pojaviti poneki oblak. Vjetar većinom slab. Jutro manje svježe od današnjeg, a popodne još toplije, od 30 do 32 stupnja.

I u središnjim predjelima sunčano, popodne tu i tamo uz poneki oblak. Vjetar slab. Jutro će i sutra biti razmjerno svježe, od 13 do 16 stupnjeva. Popodne vruće uz 31 ili 32 stupnja, piše Jutarnji list.

Uz sunčano vrijeme temperatura će na sjevernom Jadranu porasti na 31 do 33 stupnja, a u gorskim predjelima na ugodnijih 28 do 30. Ujutro od 12 do 15 u unutrašnjosti, na obali i otocima oko 21 stupanj.

Vjetar većinom slab, poslijepodne uz obalu umjeren jugozapadni i zapadni. Umjeren vjetar s mora popodne će ublažiti žegu i na dalmatinskoj obali i otocima, gdje će temperatura u poslijepodnevnim satima porasti na 30 do 33 stupnja, a u untrašnjosti i koji stupanj više. Bit će sunčano. Noć će na moru biti topla, a u unutrašnjosti ipak malo ugodnija.

I na jugu će nakon tople noći danju biti vruće uz 31 do 33 stupnja. Prevladavat će sunčano. Nakon jutarnjeg burina zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, koji će duž obale okretati na jugozapadni.

Idući će tjedan na kopnu biti u znaku sunčanog vremena i vrućine. U ponedjeljak i utorak vjetar će većinom izostati, a u srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni koji će uz vrućinu dodatno pokvariti biometeorološke prilike. Potkraj dana na sjeverozapadu može se pojaviti pljusak s grmljavinom.

I na moru bi val vrućine mogao negativno djelovati na zdravlje, osobito kod starijih i osjetljivih osoba te djece. Bit će sunčano, noći tople i vrlo tople, a dani vrući i vrlo vrući. Puhat će vjetar obalne cirkulacije - u noćnim satima burin, poslijepodne umjeren - sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. U srijedu će raspoloženje kvariti jačanje juga.

Od sutra će u većini krajeva vladati ljetna vrućina, a idući tjedan bit će još više vruće. Vrlo visoka temperatura zraka može uzrokovati zdravstvene probleme, stoga pijte mnogo vode i držite se hlada‘, kaže meteorologinja Hojsak za HTV.