Close Menu

Stiglo još jedno priznanje za mladog Hajdukovca koji odlazi u Inter

Velika konkurencija za Hajdukovog dragulja

Branimir Mlačić (18), hvaljeni Hajdukov stoper na odlasku u Inter, dobio je novo priznanje. Međunarodni centar za sportske studije (CIES) postavio ga je na četvrto mjesto stopera izvan liga petice u kategoriji ispod 20 godina. CIES je najbolje mlade središnje braniče rangirao uzimajući u obzir nekoliko parametara: osvojene dvoboje, igru glavom i tehničku izvedbu, prenosi Index.

Na prvom mjestu je Yasin Ozcan iz Anderlechta. Drugi je Jannik Schuster iz Salzburga. Treći je Rufai Mohammed iz Elfsborga, koji je bio na posudbi u Varnamu. Mlačić je na četvrtom mjestu, a osim njega među desetoricom izabranih samo su dvojica igrača godište 2007. To su Tobias Poliščak iz Žiline i Lucas Herrington iz Brisbanea.

Prototip modernog braniča

Mlačić je u ožujku napunio 18 godina. Smatra se prototipom modernog braniča. Vješt je s loptom, brz i fizički vrlo razvijen unatoč mladosti. Inter je proteklih dana intenzivirao kontakte s Hajdukom, a talijanski mediji navode kako bi se transfer mogao realizirati idućih tjedana.

Velika konkurencija za Hajdukovog dragulja

Inter mora djelovati brzo jer nije jedini zainteresiran. Za Mlačića se navodno raspituju i drugi europski velikani, uključujući Borussiju Dortmund, Newcastle, Barcelonu i Real Madrid, što samo potvrđuje o kakvom se potencijalu radi.

Plan razvoja u stilu Sučića

Ako pregovori s Hajdukom uspješno završe, Inter ima jasan plan za Mlačićev razvoj, sličan onom koji su proveli sa Sučićem. Mladi stoper prvo bi ostao na posudbi u Hajduku, a nakon dolaska u Milano vjerojatno bi proveo neko vrijeme u U23 momčadi koja se natječe u Serie C kako bi se prilagodio talijanskom nogometu. Krajnji cilj, kojem se nadaju direktori Marotta i Ausilio, jest njegovo priključenje prvoj momčadi.

Tko je Branimir Mlačić?

Mlačić je rođen u Trogiru te je počeo trenirati u akademiji Nogometnog kluba Trogir 1912. S 11 godina preselio se na Poljud, gdje je nastupao za mlađe uzraste. Ovog ljeta priključen je prvoj momčadi Hajduka te je postao nezamjenjiv član prve postave Gonzala Garcie.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0