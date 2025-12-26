Stiglo još jedno priznanje za mladog Hajdukovca koji odlazi u Inter

Branimir Mlačić (18), hvaljeni Hajdukov stoper na odlasku u Inter, dobio je novo priznanje. Međunarodni centar za sportske studije (CIES) postavio ga je na četvrto mjesto stopera izvan liga petice u kategoriji ispod 20 godina. CIES je najbolje mlade središnje braniče rangirao uzimajući u obzir nekoliko parametara: osvojene dvoboje, igru glavom i tehničku izvedbu, prenosi Index.

Na prvom mjestu je Yasin Ozcan iz Anderlechta. Drugi je Jannik Schuster iz Salzburga. Treći je Rufai Mohammed iz Elfsborga, koji je bio na posudbi u Varnamu. Mlačić je na četvrtom mjestu, a osim njega među desetoricom izabranih samo su dvojica igrača godište 2007. To su Tobias Poliščak iz Žiline i Lucas Herrington iz Brisbanea.

Prototip modernog braniča

Mlačić je u ožujku napunio 18 godina. Smatra se prototipom modernog braniča. Vješt je s loptom, brz i fizički vrlo razvijen unatoč mladosti. Inter je proteklih dana intenzivirao kontakte s Hajdukom, a talijanski mediji navode kako bi se transfer mogao realizirati idućih tjedana.

Velika konkurencija za Hajdukovog dragulja

Inter mora djelovati brzo jer nije jedini zainteresiran. Za Mlačića se navodno raspituju i drugi europski velikani, uključujući Borussiju Dortmund, Newcastle, Barcelonu i Real Madrid, što samo potvrđuje o kakvom se potencijalu radi.

Plan razvoja u stilu Sučića

Ako pregovori s Hajdukom uspješno završe, Inter ima jasan plan za Mlačićev razvoj, sličan onom koji su proveli sa Sučićem. Mladi stoper prvo bi ostao na posudbi u Hajduku, a nakon dolaska u Milano vjerojatno bi proveo neko vrijeme u U23 momčadi koja se natječe u Serie C kako bi se prilagodio talijanskom nogometu. Krajnji cilj, kojem se nadaju direktori Marotta i Ausilio, jest njegovo priključenje prvoj momčadi.

Tko je Branimir Mlačić?

Mlačić je rođen u Trogiru te je počeo trenirati u akademiji Nogometnog kluba Trogir 1912. S 11 godina preselio se na Poljud, gdje je nastupao za mlađe uzraste. Ovog ljeta priključen je prvoj momčadi Hajduka te je postao nezamjenjiv član prve postave Gonzala Garcie.