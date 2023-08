Stigli prvi rezultati poslovanja otkad je uvedena zabrana rada nedjeljom

Prošlo je mjesec dana otkako se provodi zabrana rada nedjeljom. No, diljem Hrvatske nisu sve trgovine u srpnju bile zatvorene, jer trgovci biraju kojih će 16 nedjelja u godini raditi. Na Jadranu trgovine su mahom otvorene i početak primjene zabrane rada nedjeljom još se ne osjeća. No, trgovine na kopnu, neke čak i svih pet nedjelja u srpnju, zatvorile su svoja vrata.

Podaci Porezne uprave o fiskalizaciji tijekom srpnja pokazuju da je promet nedjeljom, s obzirom na broj otvorenih trgovina, ipak malo manji u odnosu na te dane lani, i to od 6 do 17 posto. Promet se, sudeći prema podacima, prelio najviše na subotu - veći je od 15 do 26 posto u odnosu na isti mjesec 2022, donosi HRT.

Kvartovska mala trgovina u Zagrebu nedjeljom ne radi cijeli srpanj i kolovoz. Tako su odlučili, jer je grad prazan. No, nedjelje su im dosad donosile znatan prihod.

- Prihodi i broj izdanih računa u sedmom mjesecu je osjetno pao, zbog toga što nismo radili nedjelje. Isto tako očekujemo pad prihoda i izdanih računa u osmom mjesecu, a osmom mjescu je šest neradnih dana, u sedmom pet neradnih dana. Čisto sumnjamo da ćemo nadoknaditi taj izgubljeni prihod, s obzirom da će kupci već steći naviku nekupovanja nedjeljom - rekao je Mladen Kramar, vlasnik trgovine u Zagrebu.

Zabrana rada nedjeljom odnosi se i na cvjećarnice. Tko tada planira obići groblje, mogao bi ostati bez cvijeća. Traže izuzeće jer na groblje se ide nedjeljom i blagdanima.

- Teško je, nama su bitne sve nedjelje. Dakle, to je nekakav ekvivalent kao da na moru zabranite rad hotelima usred sezone, pa velite da mogu raditi ostalih osam mjeseci. Njima trebaju ta dva mjeseca, tako nama trebaju nedjelje - rekao je Darko Čupić, vlasnik cvjećarnice u Zagrebu.

U 16 nedjelja, kada trgovine mogu raditi, ubrajaju se i blagdani koji ne padaju na nedjelju. Trgovine koje će primjerice ove subote biti otvorene na Dan domovinske zahvalnosti i u nedjelju, iskoristit će dva dana od ukupno dopuštenih njih 16 kada se može raditi. Dogodine će trgovci dilema imati još više.

- Jer imamo 52 nedjelje, plus čak 13 državnih praznika i blagdana, što dovodi do brojke 65 dana kada oni moraju odabrati kojih će točno 16 raditi - kaže Branka Prišlić, udruga Glas poduzetnika.

Građani su se novim pravilima morali prilagoditi.

Sada se mogućnošću rada nedjeljom i blagdanom mahom koriste trgovine na obali.

- Potrošnja je relativno OK, slično kao i prošle godine - rekao je Petar Palić, vlasnik trgovine u Zadru, javlja HRT.

Stručnjaci očekuju da bismo prave učinke zabrane rada nedjeljom mogli doznati dogodine.

- To je već jasno da će biti najugroženije, one su slabije otporne, manje kapitalizirane od velikih sustava, pa i koristile su to vrijeme rada nedjeljom za ostvarivanje značajnog dijela prometa, jer se tokom normalnog radog dana teže bore s velikim lancima - rekao je Slobodan Školnik, stručnjak za maloprodaju.

Podaci pokazuju da je promet u maloprodaji veći za 16 posto u odnosu na lanjski srpanj. No, povećanje se osim inflaciji može pripisati i većoj potrošnji zbog bolje sezone.