Stigle kazne nakon derbija, Hajduk mora platiti duplo više nego Dinamo

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 7. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjena su tri kluba, a najveću kaznu u ovom kolu dobio je Hajduk. "Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja", stoji na web-stranicama hnl.hr.

Hajduk - Dinamo (20. rujna 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 9.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 7.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 16.000 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 6.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 8.000 eura