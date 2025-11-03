Stigla oštra reakcija Srđana Marinića: "Skandalozno - bespravni graditelji postali marjanski težaci"

- SKANALOZNO - BESPRAVNI GRADITELJI POSTALI MARJANSKI TEŽACI - naslovio je novu Facebook objavu gradski vijećnik Srđan Marinić.

Marinić je reagirao na članak Nove TV koji opisuje problem privatnih poljoprivrednika na Marjanu u Splitu.

Poljoprivrednici tvrde da im postavljeni zaštitni odbojnici i regulacije gradske vlasti onemogućuju pristup vlastitim parcelama, zbog čega bi uskoro mogli doći do svojih polja samo helikopterom ili magarcima.

U članku se ističe sukob između prava vlasnika zemljišta i zaštite zaštićenog područja, a gradonačelnik predlaže rješenja poput vinjeta za pristup, naglašavajući da se poljoprivreda treba omogućiti, ali novogradnja zabraniti.

Marinićevu objavu prenosimo u cijelosti i autentično:

- Jučer u Dnevniku Nova TV u rubrici Poziv bespravni graditelji u Park-šumi Marjan prikazani su kao marjanski težaci kojima bivša vlast zabranjuje pristup njihovim poljoprivrednim zemljištima i zabranjuje im bavljenje poljoprivredom.

Domagoj Mikić, urednik rubrike o svemu je bio obaviješten, prije emitiranja priloga.

Unatoč spoznaji da se radi o osobama koje su bespravno gradili u zaštićenom dijelu prirode Park-šumi Marjan, u području u kojem je bespravna gradnja kvalificirana kao kazneno djelo protupravne gradnje, da je Državno odvjetništvo zatražilo i dobilo podatke o bespravnim objektima u Park-šumi Marjan radi njihovog daljnjeg državno odvjetničkog postupanja po čl. 212. Kaznenog zakona, da sam osobno obavijestio gradonačelnika Šutu o 128 katastarskih čestica u Park-šumi Marjan na kojima je evidentirana najmanje jedna bespravna građevina, o tome nije bilo niti riječi.

Ovo sramotno, neistinito izvještavanje Nove TV i prikazivanje potencijalnih počinitelja kaznenih djela protupravne gradnje u Park-šumi Marjan obespravljenim marjanskim težacima, u čemu je sudjelovao kao gost emisije i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, možete pogledati na linkovima u komentarima - napisao je Marinić na Facebooku.