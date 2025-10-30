Ivošević na Gradskom vijeću: "Na južnim padinama Marjana htjeli su vile, bazene i slično, a ne prirodu koja služi građanima za rekreaciju..."

Tijekom 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, koja je bila tematski posvećena izmjenama i dopunama PPUG-a i GUP-a, došlo je do burne rasprave o prostornom planiranju i ranijim odlukama vezanim uz Marjan i hotel Zagreb. Nezavisni vijećnik s liste Centra, Bojan Ivošević, imao je posebno oštar istup u kojem je prozvao tadašnje odgovorne za, kako je rekao, "urbanističke sramote" iz 2005. godine. U svom izlaganju kritizirao je tadašnje izmjene planova koje su, prema njegovim riječima, omogućile neprimjerene intervencije u prostoru, te se osvrnuo i na pitanje prenamjene hotela Zagreb, za koji smatra da je poglavarstvo bilo obmanuto.

"Prije svega, možda niste shvatili ovo izlaganje gospodina Marinića, on je možda to malo ljepše saopćio, ali radi se o urbanističkoj sramoti s potpisom gospođe Bojića. Ovo je druga sramota gospođe Bojić iz istog perioda. Gospođa Bojić, koja je ušla u savjetodavno tijelo gradonačelnika, je uredno izrađivala u 2005. godine. Prva sramota je što je mimo javne rasprave ubacila koliko, 300 tisuća kvadrata građevinskog područja na Marjanu? Znači, niti vijećnici nisu vidjeli tu podlogu, glasali su ne znajući da to postoji. I tako su građevinska područja na Marjanu postojala, to je bio atak na Marjan. Ja sam se nadao da će jednom prilikom gospođa Bojić i u javnosti izaći s informacijom kako i po čijem nalogu je, mimo javnog savjetovanja i znanja gradskih vijećnika, ubacila ta građevinska područja bez da ih je itko tražio. Tko je bio ta osoba, koja je očito imala neke dugoročne interese na Marjanu? Na južnim padinama Marjana htjeli su vile, bazene i slično, a ne prirodu koja služi građanima za rekreaciju... Neka lijepo opere obraz ako može", rekao je Ivošević.

"Vrlo je jasno da već postoji zakonski način kako već sada starije osobe primiti u hotele"

Osvrnuo se i na Hotel Zagreb:

"Druga stvar, znam da ćemo danas i u idućim tjednima slušati blesave rasprave oko hotela Zagreb, treba li zaustaviti ove izmjene da bi se odmah ubacio i hotel Zagreb. Vrlo je jasno da već postoji zakonski način kako već sada starije osobe primiti u hotele. Nije zabranjeno umirovljenicima, koliko ja znam, biti u hotelu. 2005. godine zaključak poglavarstva kaže da su izmjene GUP-a trebao ići u smjeru da se prenamijeni hotel Zagreb u društvenu namjenu, za starački dom. Je li gospođa Bojić to napravila? Nije. Obmanula je poglavarstvo u 2005. godini i napravila da misle da se izvršilo ono za što su joj dali nalog", dodao je.