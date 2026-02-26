Stigla kazna za Sigura zbog pljuvanja na utakmici s Rijekom: Evo koliko dugo će Hajduk biti bez njega

Izrečene su sankcije dvojici nogometaša koji su isključeni na nedjeljnom Jadranskom derbiju Hajduka i Rijeke na Poljudu. Pocrvenjeli Dejan Petrovič i Niko Kristian Sigur saznali su koliko će dugo morati pauzirati zbog isključenja.

Riječki veznjak Petrovič suspendiran je na dvije utakmice zbog pregrubog prekršaja na Hajdukovom Španjolcu Hugu Guillamonu. Slovenac je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad loptom i otvorenim đonom startao na suparnikovu potkoljenicu.

Glavni sudac Dario Bel u toj situaciji nije svirao niti prekršaj, ali spasila ga je VAR soba koja ga je pozvala na video-pregled, nakon čega je Bel promijenio svoju odluku i dao izravni crveni Petroviču.

Sigur će pauzirati tri utakmice zbog pljuvanja prema Stjepanu Radeljiću. Neposredno nakon Hajdukova pobjedničkog pogotka došlo je bilo do verbalnog sukoba između njih dvojice, a dok je cijela momčad Splićana slavila, Sigur je ispred suca Bela pljunuo prema Radeljiću. Ovaj je odmah izvukao crveni i poslao kanadskog reprezentativca u svlačionicu.

Petrovič će tako propustiti utakmicu Rijeka - Lokomotiva kao i četvrtfinale kupa Rijeka - Hajduk koje se igra u srijedu. S druge strane, Splićani će bez Sigura biti ove subote u Varaždinu, zatim u srijedu u Rijeci u Kupu, a neće moći igrati niti u najvećem derbiju hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama 8. ožujka na Poljudu, piše Gol.hr.