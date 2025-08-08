Stigla kazna za Hajduk zbog povika "Ajmo, ustaše"

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 1. kolo SuperSport HNL-a. "Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja", objavio je HNS.
Hajduk i ovaj put mora platiti najviše. Njegovi navijači vikali su "Ajmo, ustaše" i "Za dom spremni" te skandirali "Je*em te Dinamo".
Hajduk - Istra 1961
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.600 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 3.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 4.600 eura.
Osijek - Dinamo
Osijek
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.000 eura
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.500 eura
Rijeka - Slaven Belupo
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.000 eura