Stigla kazna za Hajduk zbog povika "Ajmo, ustaše"

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 1. kolo SuperSport HNL-a. "Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja", objavio je HNS.

Hajduk i ovaj put mora platiti najviše. Njegovi navijači vikali su "Ajmo, ustaše" i "Za dom spremni" te skandirali "Je*em te Dinamo".

Hajduk - Istra 1961

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.600 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 3.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 4.600 eura.

Osijek - Dinamo

Osijek

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.000 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.500 eura

Rijeka - Slaven Belupo

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.000 eura