STIGAO ODGOVOR Peršić žestoko po Društvu Marjan i Mariniću: "Gurnuli su predmet u zastaru"

Na objavu Društva Marjan osvrnuo se za Dalmaciju Danas Ivan Peršić, predsjednik udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu", koji tvrdi da ukidanje oslobađajuće presude na Visokom prekršajnom sudu ne predstavlja "pobjedu pravde", nego dokaz razvlačenja postupka.

"Da se zaista radilo o prekršaju, Visoki prekršajni sud bi presudu preinačio, a ne ukidao i vraćao na ponovno suđenje. Naprotiv – takvim razvlačenjem predmet je praktično gurnut u zastaru", tvrdi Peršić, dodajući da se to "u našem pravosuđu događa redovito kad nekom treba 'oprat' slučaj".

Posebno ističe da, ako je riječ o privatnom poljoprivrednom zemljištu, vlasnik ima pravo ukloniti stabla radi obrade, te smatra da je u tom slučaju mjerodavan Zakon o poljoprivrednom zemljištu kao "lex specialis". Ujedno tvrdi da se na Marjanu dio poljoprivrednih parcela administrativno tretira kao šuma bez jasnog pravnog temelja. "Neće moći – Mariniću, gotovo je s halucinacijama", poručio je osvrćući se na Srđana Marinića, predsjednika Upravnog odbora Društva Marjan i nezavinskog vijećnika s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita.

Podsjetimo, Društvo Marjan objavilo je detalje slučaja iz listopada 2021., navodeći da je muškarac tada zatečen kako motornom pilom reže zdravo stablo na području Park-šume Marjan, u blizini crkvice sv. Jere. U objavljenom sudskom dokumentu stoji da je okrivljeniku stavljeno na teret da je 16. listopada 2021. u 11 sati, na lokaciji Sedlo, posjekao nedoznačeno stablo alepskog bora bez potrebnog dopuštenja.

Udruga tvrdi da je prvotno donesena oslobađajuća presuda, ali da je Visoki prekršajni sud ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno odlučivanje, te upozorava da je postupak, kako navode, završio u zastari. Podsjećaju i na prijavu sječe 62 stabla u listopadu 2023. na istom području, za koju počinitelji, prema njihovim riječima, još nisu utvrđeni.