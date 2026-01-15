Close Menu

STIGAO ODGOVOR Peršić žestoko po Društvu Marjan i Mariniću: "Gurnuli su predmet u zastaru"

Predsjednik udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu" tvrdi da ukidanje presude nije “pobjeda pravde”, nego razvlačenje postupka, te ističe da na privatnim poljoprivrednim parcelama vlasnik ima pravo uklanjati stabla radi obrade zemljišta
ivan Peršić, predjednik Udruge vlasnika zemljišta na Marjanu

Na objavu Društva Marjan osvrnuo se za Dalmaciju Danas Ivan Peršić, predsjednik udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu", koji tvrdi da ukidanje oslobađajuće presude na Visokom prekršajnom sudu ne predstavlja "pobjedu pravde", nego dokaz razvlačenja postupka.

"Marjanski težak" s motornom pilom na Marjanu: Visoki prekršajni sud ukinuo oslobađajuću presudu, slučaj se vraća na početak

"Da se zaista radilo o prekršaju, Visoki prekršajni sud bi presudu preinačio, a ne ukidao i vraćao na ponovno suđenje. Naprotiv – takvim razvlačenjem predmet je praktično gurnut u zastaru", tvrdi Peršić, dodajući da se to "u našem pravosuđu događa redovito kad nekom treba 'oprat' slučaj".

Srđan Marinić, predsjednik Društva Marjan

Posebno ističe da, ako je riječ o privatnom poljoprivrednom zemljištu, vlasnik ima pravo ukloniti stabla radi obrade, te smatra da je u tom slučaju mjerodavan Zakon o poljoprivrednom zemljištu kao "lex specialis". Ujedno tvrdi da se na Marjanu dio poljoprivrednih parcela administrativno tretira kao šuma bez jasnog pravnog temelja. "Neće moći – Mariniću, gotovo je s halucinacijama", poručio je osvrćući se na Srđana Marinića, predsjednika Upravnog odbora Društva Marjan i nezavinskog vijećnika s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita.

Ivan Peršić

Podsjetimo, Društvo Marjan objavilo je detalje slučaja iz listopada 2021., navodeći da je muškarac tada zatečen kako motornom pilom reže zdravo stablo na području Park-šume Marjan, u blizini crkvice sv. Jere. U objavljenom sudskom dokumentu stoji da je okrivljeniku stavljeno na teret da je 16. listopada 2021. u 11 sati, na lokaciji Sedlo, posjekao nedoznačeno stablo alepskog bora bez potrebnog dopuštenja.

Marjan

Udruga tvrdi da je prvotno donesena oslobađajuća presuda, ali da je Visoki prekršajni sud ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno odlučivanje, te upozorava da je postupak, kako navode, završio u zastari. Podsjećaju i na prijavu sječe 62 stabla u listopadu 2023. na istom području, za koju počinitelji, prema njihovim riječima, još nisu utvrđeni.

