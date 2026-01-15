"Marjanski težak" s motornom pilom na Marjanu: Visoki prekršajni sud ukinuo oslobađajuću presudu, slučaj se vraća na početak

Društvo Marjan objavilo je detalje slučaja iz listopada 2021., kada je jedan od, kako navode, "marjanskih težaka" uhvaćen "usred bijela dana" kako motornom pilom reže zdravo stablo na području Park-šume Marjan.

Prema navodima udruge, muškarac je zatečen na lokacija koja je bila "oko 200 metara istočno od crkvice sv. Jere".

Što piše u sudskom dokumentu?

U sudskom dokumentu koji je Društvo Marjan objavilo navodi se da je okrivljeniku stavljeno na teret da je "16. listopada 2021. u 11:00 sati" u Park-šumi Marjan, "na lokaciji Sedlo", na katastarskoj čestici "9107 k.o. Split", "posjekao nedoznačeno stablo alepskog bora promjera cca 20 cm" bez potrebnog dopuštenja i suprotno Zakonu o zaštiti prirode.

U istom tekstu stoji i da je žalba prihvaćena: "Žalba je osnovana", te da je sud, razmatrajući predmet, zaključio da "nije bilo osnove za oslobađanje okrivljenika od optužbe".

Društvo Marjan tvrdi da je prvotno donesena oslobađajuća presuda, no da je nakon daljnjeg postupanja i uz odvjetničku asistenciju Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske odlučio drukčije.

"Visoki prekršajni sud RH utvrdio je kako su zadovoljena propisana obilježja prekršaja te je ukinuo oslobađajuću presudu i vratio predmet Prekršajnom sudu u Splitu na ponovni postupak i odlučivanje", poručili su iz Društva Marjan.

"Tri i pol godine za presudu": Udruga tvrdi da je slučaj otišao u zastaru

Posebno zabrinjavajućim smatraju trajanje postupka na Prekršajnom sudu u Splitu.

"Prekršajnom sudu u Splitu trebalo je 3,5 godina za donošenje presude te je takvim postupanjem odgurao slučaj u zastaru te spasio počinitelja… od novčane kazne", navode iz udruge, ističući da je, prema njihovom viđenju, time izbjegnuta sankcija.

Isti teren, tri godine kasnije: Prijavljena sječa još 62 stabla

U objavi su podsjetili i na novi slučaj na istom području.

"Na istom području, u vlasništvu istih suvlasnika, tri godine kasnije, u listopadu 2023., utvrđena je sječa još 62 stabla, a DORH i policija još nisu utvrdili počinitelja/e", navodi Društvo Marjan.

Uz objavu je priložena i fotografija na kojoj se vidi osoba s motornom pilom na šumskom području, među raslinjem i stablima, dok je lice prekriveno.

Društvo Marjan poručuje da objavom želi ukazati na problem zaštite Park-šume Marjan i na važnost učinkovitog postupanja institucija u slučajevima sječe na zaštićenim područjima.