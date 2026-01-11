Stigao je novi prijevod molitve Očenaš, evo kako sada zvuči

Novi, suvremeni prijevod Biblije, na kojem se radilo puna dva desetljeća, rasprodan je u manje od mjesec dana od predstavljanja javnosti. Izdanje na kojem je Hrvatsko biblijsko društvo radilo dvadeset godina izazvalo je interes vjernika, ali i potaknulo polemike unutar Katoličke crkve u Hrvatskoj.

O novom prijevodu u studiju Dnevnika Nove TV govorio je teolog Anton Šuljić, koji je iznio niz kritika na račun izdanja.

"Mnogi kupci su razočarani"

Šuljić smatra da je, unatoč velikom interesu, mnogo kupaca ostalo razočarano jer su navikli na standardni i službeni prijevod.

"Biblija je pobudila veliko zanimanje, najviše najavom, a pretpostavljam da ju je dosta ljudi kupilo, ali i da je velik dio njih razočaran. Razočaran, vjerojatno, zato što su se naučili na jednu Bibliju, koja je standardna i službena, a ovdje su naišli na prijevod koji je govorni, na jezik koji je shematiziran, pa i osiromašen, jer su pogubljena sva prošla glagolska vremena", pojasnio je.

Njegova ključna zamjerka odnosi se na ono što je, kako kaže, prešućeno. "Da bi se nešto moglo zvati katoličkom Biblijom, ono mora imati odobrenje Biskupske konferencije", istaknuo je Šuljić.

"Bilo je puno uredničkih propusta"

Prema njegovim riječima, ovaj prijevod je studijski i ekumenski. "Bilo je jako puno uredničkih propusta, koji zbunjuju", dodao je.

Iako je pohvalio napore prevoditelja, Šuljić je napomenuo kako je njihov trud na kraju završio u drugom planu te da je mogao biti bolje prezentiran. "Svaki prijevod Biblije je dobrodošao, ali on je morao biti bolji. Ova verzija se radila dugo, ali je objavljena brzopleto", poručio je Šuljić.

Kaže da je trud prevoditelja možda ostao u drugom planu i da je mogao biti daleko bolje prezentiran.

"Naš Oče na nebu, neka se poštuje svetost tvojega imena"

“Na primjer, u prevođenju Očenaša, poslužit ću se primjerom koji mi je poslao profesor Rudolf Ćurković iz Splita koji analizira samo 'Oče naš'", kazao je Šuljić.

"Znamo kako to glasi u obliku na koji smo naviknuli: ‘Oče naš koji jesi na nebesima’".

"‘Naš Oče na nebu, neka se poštuje svetost tvojega imena’. ‘Naš Oče na nebu’, to je, kaže on, ‘informacija o lokaciji, tekst je ravan i deklarativan, gubi se dinamika obraćanja, čovjek govori o Bogu općenito, redak se doživljava opisno'”, navodi Šuljić.

“‘Neka se poštuje svetost tvojega imena’, umjesto ‘Sveti se ime tvoje’. Ovdje govorimo o apstraktnoj vrijednosti svetosti imena. ‘Rečenica zvuči kao načelna tvrdnja ili normativna izjava, a ne kao zaziv, molitveni čin, povlači se pred objašnjenjem…’ i tako redom”, rekao je.

“To nije moje područje, ja imam uredničkih primjedbi, recimo, mi ne znamo tko je što od prevoditelja prevodio. S kojeg jezika je prevodio? S kojeg originala? Naravno da je svaki prijevod Biblije dobrodošao, ali on je morao biti bolji”, rekao je Šuljić.

Očenaš u novom prijevodu Bibilije

"Naš Oče na nebu,

neka se poštuje svetost tvoga imena.

Neka dođe tvoje Kraljevstvo.

Neka se na zemlji događa ono što je

po tvojoj volji,

baš kao što je na nebu.

Daj nam danas naš svagdašnji kruh.

Oprosti nam naše dugove kao što i

mi opraštamo svojim dužnicima.

I ne prepuštaj nas napasti,

nego nas očuvaj od Zloga."