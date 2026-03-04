Štern: "Možda ćemo Rusiju morati moliti za naftu i plin"

Naftni konzultant Davor Štern kod Nine Kljenak u N1 Studiju uživo je komentirao krizu na svjetskom tržištu energenata zbog stanja na Bliskom istoku i napada na Iran, potrebu da Europska unija i Hrvatska hitno promijene odnos prema Rusiji jer "ćemo je možda morati moliti naftu i plin".

Bivši hrvatski ministar gospodarstva i energetski stručnjak Davor Štern smatra da će kriza koju je izazvao napad SAD-a i Izraela na Iran rasplamsati i trajati dugo, da je Europska unija izgubila smisao, da je premijer Andrej Plenković pogriješio što se otvoreno svrstao na stranu Ukrajine i prekinuo odnose s Rusijom i, između ostaloga, da Vlada RH hitno mora promijeniti hrvatske predstavnike u upravi i nadzornom odboru Ine.

"Situacija na Bliskom istoku se zaoštrava jer ne samo da je zatvoren Homruški tjesnac nego se gađaju objekti infrastrukture i pogoni za preradu nafte i plina. Suočit ćemo se s nestašicom i visokim cijenama derivata jer ovo nije kratkotrajna obustava energenata s Bliskog istoka nego će kriza trajati dugo. Sa svjetskog tržišta je nestalo preko 20 posto nafte i 30 posto LNG-a", upozorio je Štern.

"Ako ovo potraje, svijet će se okrenuti oko svoje osi"

Kaže kako će zemlje OPEC-a povećati proizvodnju, ali to neće moći nadoknaditi manjkove. Većina nafte, derivata i LNG-a s Bliskog istoka je odlazilo na bogati Daleki istok, a oni sad moraju nabavljati energente i tamo gdje to dosad nisu činili, pa ćemo se suočiti sigurno s daljnjim porastom cijena. I dok nafte i derivata Europi neće tako skoro ponestati, moglo bi ponestati LNG-a.

"Ako ovo potraje, zapadni svijet će se morati okrenuti oko svoje osi i tražiti izlaz u novom uspostavljanju odnosa s Rusijom. Zbog svega ovoga morat će se Europa okrenuti prekidu sukoba Rusije i Ukrajine. Ako dođemo i mi i Europska unija u situaciju da inflacija raste u nebo, da su derivati preskupi ili ih nedostaje, morat će se mijenjati neke paradigme", kaže Štern.

"Upitan je opstanak Europske unije"

On smatra da više "ne možemo više računati na EU" jer je do te mjere razjedinjena da je upitan njezin opstanak. Očekuje da će se u narednom razdoblju Europska unija suočiti i s politčkom i ekonomskom krizom.

"Administracija u Bruxellesu je obezglavljena, diplomacija je izgubila svrhu, UN kao da više i ne postoji. Ključno je nejedinstvo Europe, vladaju različite struje, a mi pokušavamo biti dobri sa svima, dok nas istovremeno Mađarska i Slovačka vrijeđaju ultimatumima.

Plenković se nije trebao toliko svađati s Rusijom. Možda ćemo doći u situaciju u kojoj ćemo ih morati moliti plin i naftu", naglasio je Štern.

"Vlada mora hitno promijeniti hrvatske predstavnike u Ina MOL-u"

Ističe i da je i naš i interes cijele EU da se sad i Ukrajina i Rusija guraju prema uspostavi mira jer će se situacija na Bliskom istoku dugoročno odraziti na svjetsku ekonomiju. Nije siguran da bi svijet izdržao rast cijena nafte iznad 140 dolara po barelu.

Na kraju se osvrnuo i na odnos Viktora Orbana i Mađarske prema Hrvatskoj, JANAF-u i Ina MOL-u.

"Orban je sad najbolji igrač – dobar je i s Trumpom i s Putinom, prema nama nastupa na autrougarski način. Moram reći da su on i Szijarto dijalog pokrenuli u krivom smjeru: nemaju oni što razgovarati s Janafom nego s našom vladom. A i MOL bi trebao promijeniti ton prema Hrvatskoj jer mi imamo i dalje 44 posto vlasništva u Ini", poručio je Štern.

No, upozorio je i da se hrvatski glas u samoj Ini uopće ne čuje.

"Vlada treba hitno postaviti druge ljude u upravu i nadzorni odbor u ime Hrvatske", zaključio je Štern.