Štedite li i dalje na krivi način? Ovo je 6 grešaka koje vas u 2026. mogu skupo stajati

Stručnjak za štednju Matthew Jenkin za Which? je podijelio svoje najbolje savjete za maksimiziranje uštede u novoj godini.

Matthew Jenkin je nagrađivani novinar, specijaliziran za štednju, poreze i osiguranje.

„Ako donosite financijsku odluku za 2026. godinu, gotovo dvije trećine ljudi planira učiniti isto, prema istraživanju tvrtke Hargreaves Lansdown – a štednja je glavni cilj. No odluke koje donosimo u siječnju, osim onoga što ćemo učiniti, trebale bi uključivati i ono što nećemo. Godinama pišem o štednji, ali i dalje upadam u neke od istih zamki koje ljude stoje novca“, navodi Jenkin u tekstu za Which?te donosi šest stvari koje neće učiniti sa svojom ušteđevinom u 2026. godini.

1. Izbjegavat ću banke u glavnim ulicama

Jedna od najvećih pogrešaka koju možete napraviti pri traženju najboljeg mjesta za svoju ušteđevinu jest ograničiti pretragu na banke u glavnim ulicama. Poznato ime može djelovati sigurno, no izlazak iz zone udobnosti i odabir manje, slabije poznate banke može vam osigurati povoljnije uvjete.

2. Neću dopustiti da moja ušteđevina miruje

Kamatne stope mogu se mijenjati toliko brzo da ih je teško pratiti, ali zanemarivanje štednje može vas skupo stajati. To je osobito točno kod oročenih štednih računa s fiksnom kamatnom stopom. Ako banci ili štedionici ne kažete što želite da se dogodi s novcem kada oročenje istekne, sredstva vam mogu automatski biti prebačena na račun s nižim prinosom ili račun s otkaznim rokom, ili vraćena na tekući račun, gdje donose malo ili nimalo kamate. Neke kamatne stope uključuju i privremene bonuse koji istječu nakon nekoliko mjeseci.

Zabilježite kada vam istječe rok oročenja ili bonusna kamata te promijenite račun što je prije moguće. Također možete razmotriti platforme za štednju koje omogućuju otvaranje i prebacivanje između više računa uz jednu prijavu, bez potrebe za ispunjavanjem nove dokumentacije svaki put. Neke ponude na tim platformama su ekskluzivne, a neke će vas i obavijestiti kada se pojavi bolja kamatna stopa. No pripazite na one koje naplaćuju naknade – one se ponekad prikazuju kao smanjena kamatna stopa ili se odbijaju kao postotak vašeg stanja.

3. Ograničit ću koliko držim na računima s lakim pristupom

Računi s trenutnim pristupom korisni su ako vam je potrebna fleksibilnost, ali njihove promjenjive kamatne stope mogu rasti ili padati u bilo kojem trenutku. Ako ste prikupili veći iznos novca, možda ima smisla dio sredstava prebaciti u oročene depozite s fiksnim rokom, koji jamče kamatnu stopu tijekom cijelog razdoblja.

Ako doista želite štedjeti poput profesionalca, možete isprobati takozvanu „strategiju stepenica“. Ona podrazumijeva držanje dijela sredstava na fleksibilnom računu s lakim pristupom, dok se ostatak raspoređuje na nekoliko računa s fiksnom kamatnom stopom koji dospijevaju u različito vrijeme.

4. Neću zanemariti dugoročna rješenja

Zaključavanje novca na dulje razdoblje može djelovati zastrašujuće, zbog čega se mnogi štediše odlučuju za jednogodišnja oročenja ili kraće rokove. No iako kratkoročne kamatne stope ponekad mogu izgledati privlačnije, dugoročna oročenja od dvije do pet godina često nude bolju vrijednost kroz vrijeme.

Kamatne stope na štednju stalno padaju, a glavna prednost dugoročnog fiksiranja je sigurnost: vaša je štednja zaštićena od daljnjeg pada kamatnih stopa na dulje razdoblje. Ako imate novac koji vam neće trebati najmanje pet godina, bolji povrat možete ostvariti ulaganjem.

5. Neću plaćati nepotreban porez

Postoji ograničenje iznosa kamate koji možete zaraditi na svojoj ušteđevini prije nego što se suočite s poreznom obvezom.

6. Izbjegavat ću mjesečnu isplatu kamata

Neki računi omogućuju izbor između mjesečne isplate kamata ili njihova dodavanja ukupnoj štednji. Isplata kamata kao prihoda može biti korisna ako vam je potreban redovit priljev novca, ali obično dolazi uz nešto nižu kamatnu stopu. Također ćete propustiti priliku da kamata ostvaruje dodatnu kamatu kroz vrijeme i tako brže povećava vašu ušteđevinu. Ako vam prihod nije nužan, kapitalizacija kamata na računu može dugoročno donijeti primjetno veće prinose, prenosi N1.